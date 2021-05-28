أسر به لزملائه.. رونالدو اتخذ قراره بشأن مستقبله مع يوفنتوس

في صيف 2018 انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد ومحملا بألقاب وبطولات وجوائز فردية غير مسبوقة، ولكن -على ما يبدو- أن أيامه مع "السيدة العجوز" لا تسير كما خطط لها، فالرجل تعب ويريد الرحيل، وقد أبلغ زملاءه في الفريق بقراره، بحسب تقارير صحفية إيطالية.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما مع "البيانكونيري" إلى صيف 2022، ولكنه راغب في الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط "الدون" بعودة تملؤها الذكريات والحنين إلى فريقين، أولهما شهد انطلاقته وهو سبورتينغ لشبونة، والآخر سطع نجمه فيه وهو مانشستر يونايتد، خاصة بعد أن أغلق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الباب على عودته إلى "البرنابيو".

وخلال سنواته الثلاث مع الفريق الإيطالي سجل رونالدو 101 وصنع 22 آخر في كافة المسابقات، غير أن الموسم الماضي كان كارثيا، إذ خرج الفريق باكرا من دوري الأبطال وفقد لقبه بطلا للكالتشيو، وعانى حتى الرمق الأخير من الدوري للتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل.