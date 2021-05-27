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لا يوجد سر.. أوناي إيمري يتحدث عن نجاحه المبهر في الدوري الأوروبي

إيمري حقق لقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه (رويترز)
إيمري حقق لقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه (رويترز)
27/5/2021

رفض المدرب الإسباني أوناي إيمري الحديث عن سر في نجاحه بالتتويج بمسابقة الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، وقال إنه لم يفكر بالثأر أو الانتقام من استبعاده من أرسنال في وقت سابق.

وقاد إيمري نادي فياريال للفوز على مانشستر يونايتد أمس الأربعاء، وحسم لقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي الإسباني.

ورفع إيمري رصيده في المسابقة إلى 4 ألقاب بعد تتويجه بثلاثية مع نادي إشبيلية الإسباني بين عامي 2014 و2016.

وردا على سؤال حول سر هذا النجاح، قال إيمري في مؤتمر صحفي أمس "لا يوجد سر، الأمر يتعلق بالعمل فقط، لقد قمت بتحليل 17 مباراة لمانشستر يونايتد الأسبوع الماضي".

وأضاف "أظهر اللاعبون عقلية جيدة طوال البطولة وفي المباراة النهائية، كنا قادرين على التنافس ضد خصم جيد، أحاول أن أقدم للاعبين كل ما يسمح لهم بالعمل بشكل أفضل ومعرفة الخصم، علي أن أكون دائما جاهزا لمواجهة كل الظروف".

وأوضح المدرب الإسباني أن لاعبيه كانوا يجتمعون في بعض الأحيان في السادسة صباحا للتحضير لبعض المباريات، وقال "كل ذلك يجعل هذه الرحلة تستحق هذا العناء، الفوز خطوة مختلفة، خطوة مهمة إلى الأمام".

وانتصر الفريق الإسباني 11-10 في ركلات ترجيح مثيرة بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ونفذ الحارس جيرونيمو رولي الركلة الـ11 بعدما سجل كل زملائه ركلاتهم، قبل أن يتصدى لركلة نظيره ديفيد دي خيا.

وتولى إيمري تدريب فياريال في يوليو/تموز 2020 بعد 9 أشهر من إقالته من تدريب أرسنال الإنجليزي لسوء النتائج، وأخرج المدرب الإسباني فريقه السابق من الدور نصف النهائي قبل أن يتفوق على فريق إنجليزي آخر، لكنه لا يرى أن ما تحقق إنجاز شخصي.

وقال "أؤكد أنه في الرياضة لا يوجد ثأر، أحاول الاستمتاع بكل لحظة أثناء الفوز والهزيمة، حاولت صنع أجواء جديدة حتى عندما كنت في إنجلترا مع أرسنال، تعلمت الكثير وقابلت العديد من الأشخاص وثقافات مختلفة وكرة قدم أخرى".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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