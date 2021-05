شكّلت كرة القدم بيئة ملائمة لكثير من الصداقات التي استمرت سنوات، ومع ذلك لم يخلُ هذا العالم من الخلافات الدائمة التي تنشب بين اللاعبين حتى في صفوف الفريق الواحد.

واستعرض تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (Sportskeeda) الأميركي ثنائيات جمعت بعض اللاعبين الذين لا يتوافقون ولا يتشاركون المواقف والآراء نفسها، مما أدى إلى تبادل تعليقات غير لائقة بينهم.

فاز ويمبلدون على ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 1987-1988، حيث اعتبر الفوز أحد أكبر المفاجآت في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي، وضمنت رأسية لاعب خط الوسط لوري سانشيز فوز ويمبلدون.

وكانت هناك خلافات بين سانشيز والمهاجم جون فاشان، وكانا ينتقدان بعضهما البعض في الكثير من الأحيان، بل كانا يتشاجران في ساحة التدريب. وكان سانشيز يقول إنه "منذ اللحظة الأولى تمكّن فاشانو من فهم شخصيته وطباعه". في المقابل، كان فاشانو أكثر صراحة في تقييمه، وعندما سئل عما ندم عنه، أوضح فاشانو قائلا إنه ندم لأنه لم يضرب لوري سانشيز.

كان آندي كول وتيدي شيرينغهام اثنين من مهاجمي إنجلترا الرائعين، ومثّلا النادي بعض الوقت رغم أنهما لم يكونا أبدا على توافق.

وكانا جزءا من فريق مانشستر يونايتد الذي فاز بالثلاثية عام 1999. ورغم اللعب معا، فإن العلاقة بين شيرينغهام وكول كانت تتسم بالفتور والبرود. وكان سبب هذا الخلاف يتمثّل في تجاهل شيرينغهام مساعدة كول له عندما قدم أول مرة إلى إنجلترا.

لطالما كان الحجي ضيوف شخصية مثيرة للجدل في كرة القدم، حتى أنه أدلى كثيرا بانتقادات لاذعة حول ستيفن جيرارد وجيمي كاراغر. وكان السنغالي الدولي -الذي انضم إلى ليفربول من لنس الفرنسي عام 2002- مهاجما غير متناسق بشكل محبط، حيث صرّح كاراغر بأنه أسوأ لاعب لعب معه في ليفربول.

اشتهر ينس ليمان بطبيعته المتقلبة أثناء لعبه في أرسنال. في المقابل، شكّل وصول حارس المرمى الإسباني مانويل ألمونيا من سيلتا فيغو عام 2004 معضلة؛ وأدى أداء ليمان المتقلب إلى ارتداء ألمونيا قميص رقم 1 في أرسنال بعض الوقت، وهو تغيير لم ينل إعجاب الألماني بشكل جيد. وفي هذا الإطار، صرح ألمونيا بأن ليمان لم يكن سعيدًا عندما قرر المدرب آرسن فينغر تجربته في المرمى؛ لذلك أدى هذا الموقف إلى حدوث خلافات بين حارسي المرمى.

Name one better solo… 🐐

We’ll wait! 😏

14 years ago ➡️ @Ibra_official#OnThisDay pic.twitter.com/fQh83WgFwb

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 22, 2018