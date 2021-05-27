ثنائيات في كرة القدم جمعها فريق واحد غير أن أطرافها تبادلوا تعليقات غير لائقة ودخلوا في خلافات شهيرة

شكّلت كرة القدم بيئة ملائمة لكثير من الصداقات التي استمرت سنوات، ومع ذلك لم يخلُ هذا العالم من الخلافات الدائمة التي تنشب بين اللاعبين حتى في صفوف الفريق الواحد.

واستعرض تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (Sportskeeda) الأميركي ثنائيات جمعت بعض اللاعبين الذين لا يتوافقون ولا يتشاركون المواقف والآراء نفسها، مما أدى إلى تبادل تعليقات غير لائقة بينهم.

جون فاشانو ولوري سانشيز (ويمبلدون)

فاز ويمبلدون على ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 1987-1988، حيث اعتبر الفوز أحد أكبر المفاجآت في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي، وضمنت رأسية لاعب خط الوسط لوري سانشيز فوز ويمبلدون.

وكانت هناك خلافات بين سانشيز والمهاجم جون فاشان، وكانا ينتقدان بعضهما البعض في الكثير من الأحيان، بل كانا يتشاجران في ساحة التدريب. وكان سانشيز يقول إنه "منذ اللحظة الأولى تمكّن فاشانو من فهم شخصيته وطباعه". في المقابل، كان فاشانو أكثر صراحة في تقييمه، وعندما سئل عما ندم عنه، أوضح فاشانو قائلا إنه ندم لأنه لم يضرب لوري سانشيز.

آندي كول وتيدي شيرينغهام (مانشستر يونايتد)

كان آندي كول وتيدي شيرينغهام اثنين من مهاجمي إنجلترا الرائعين، ومثّلا النادي بعض الوقت رغم أنهما لم يكونا أبدا على توافق.

وكانا جزءا من فريق مانشستر يونايتد الذي فاز بالثلاثية عام 1999. ورغم اللعب معا، فإن العلاقة بين شيرينغهام وكول كانت تتسم بالفتور والبرود. وكان سبب هذا الخلاف يتمثّل في تجاهل شيرينغهام مساعدة كول له عندما قدم أول مرة إلى إنجلترا.

خلافات ضيوف وكاراغر استمرت حتى بعد اعتزالهما كرة القدم (رويترز)

جيمي كاراغر والحجي ضيوف (ليفربول)

لطالما كان الحجي ضيوف شخصية مثيرة للجدل في كرة القدم، حتى أنه أدلى كثيرا بانتقادات لاذعة حول ستيفن جيرارد وجيمي كاراغر. وكان السنغالي الدولي -الذي انضم إلى ليفربول من لنس الفرنسي عام 2002- مهاجما غير متناسق بشكل محبط، حيث صرّح كاراغر بأنه أسوأ لاعب لعب معه في ليفربول.

ينس ليمان ومانويل ألمونيا (أرسنال)

اشتهر ينس ليمان بطبيعته المتقلبة أثناء لعبه في أرسنال. في المقابل، شكّل وصول حارس المرمى الإسباني مانويل ألمونيا من سيلتا فيغو عام 2004 معضلة؛ وأدى أداء ليمان المتقلب إلى ارتداء ألمونيا قميص رقم 1 في أرسنال بعض الوقت، وهو تغيير لم ينل إعجاب الألماني بشكل جيد. وفي هذا الإطار، صرح ألمونيا بأن ليمان لم يكن سعيدًا عندما قرر المدرب آرسن فينغر تجربته في المرمى؛ لذلك أدى هذا الموقف إلى حدوث خلافات بين حارسي المرمى.

زلاتان إبراهيموفيتش ورافائيل فان دير فارت (أياكس أمستردام)

لطالما كان زلاتان إبراهيموفيتش لاعبا مثيرا للجدل؛ فخلال أيامه الأولى في الفريق لم تكن تربطه علاقة جيدة مع رافائيل فان دير فارت زميله في فريق أياكس، وفي مباراة السويد وهولندا انتهى الأمر بإبراهيموفيتش بإصابة فان دير فارت، الذي اتهمه بإيذائه عمدا. في المقابل، لم يُرحّب إبراهيموفيتش بمثل هذه الاتهامات.

وقال إبراهيموفيتش "لم أقم بإيذائك عن قصد، وأنت تعلم ذلك. وإذا اتهمتني مرة أخرى فسأكسر ساقيك، وستكون هذه المرة عن قصد". تجدر الإشارة إلى أنه تم بيع إبراهيموفيتش إلى يوفنتوس بعد بضعة أسابيع، في حين غادر فان دير فارت أياكس في العام التالي.