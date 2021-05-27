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لا أعذار.. أول تصريحات كونتي بعد رحيله عن البطل إنتر ميلان

كونتي رحل عن إنتر بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)
كونتي رحل عن إنتر بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)
27/5/2021

تحدث أنطونيو كونتي لأول مرة منذ فسخ عقده مع إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتوجه بالشكر إلى اللاعبين والطاقم المعاون والجماهير على جهودهم في التتويج باللقب وإعادة النادي للمكانة التي يستحقها.

وقاد كونتي إنتر لأول ألقابه في الدوري منذ 11 عاما هذا الموسم، لكنه اتفق مع إدارة النادي أمس الأربعاء على إنهاء عقده قبل عام على نهايته وسط تقارير تفيد بأنه مستاء من خطط النادي لتقليص النفقات وبيع اللاعبين بسبب التداعيات المالية لجائحة "كوفيد-19".

وكتب كونتي عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "يا لها من رحلة على مدار العامين الماضيين! كل يوم نصبح أقوى وأكثر إصرارا بالمزيد من العزيمة والتضحية، ونجحنا في تجاوز القدرات المتوسطة التي لطالما أحاطت بالنادي".

وأضاف "لا توجد أعذار، لكن بالعمل والعمل فقط، إلى جانب الاحترام والتعليم. نجحنا في استعادة لقب الدوري بعد 11 عاما، لكن قبل كل شيء أعدنا إنتر إلى حيث ينتمي ويستحق".

وتابع "شكرا لكل الذين جعلوا كل هذا ممكنا! اللاعبون، والطاقم المعاون والرئيس والمديرون وكل من ساعدنا وساندنا خلال هذين العامين".

وقال كونتي إن إنتر نجح خلال "فترة صعبة للغاية" بسبب الجائحة وإنهم شعروا دائما بدعم وحماس الجماهير.

ولم يحقق إنتر مركزا أعلى من الرابع خلال 8 سنوات قبل وصول كونتي في 2019، لكن المدرب السابق لتشلسي قاد الفريق للمركز الثاني في أول مواسمه قبل أن يتوج باللقب في موسم 2020-2021.

ومع ذلك، تعارضت طموحات المدرب البالغ 51 عاما لتطوير فريقه مع الوضع المالي للنادي، حيث تردد أن إنتر يسعى لتخفيض الأجور بنسبة تتراوح بين 15 و20% وتحقيق من 70 إلى 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين قبل الموسم المقبل.

المصدر : رويترز

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