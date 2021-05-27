رسميا.. زيدان يستقيل من تدريب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ومغادرته الفريق بعد موسم مخيب لم يحقق فيه النادي أي لقب.

وذكر بيان للنادي الملكي اليوم الخميس أن "زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا، حان الوقت لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على مهنيته وتفانيه وشغفه طوال هذه السنوات، وما تمثله شخصيته لريال مدريد".

وأضاف البيان أن "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا، إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وأن ريال مدريد سيظل دائما منزله".

وكان رحيل زيدان متوقعا منذ أسابيع بعد تقارير أكدت أن المدرب الفرنسي لم يستسغ طريقة تعامل الإدارة معه في وقت سابق من الموسم بسبب النتائج المتذبذبة والخروج المبكر من كأس الملك.

وقاد زيدان النادي الملكي في 263 مباراة خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، من بينها لقب الدوري المحلي مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.