البث الحي
كرة قدم

رسميا.. زيدان يستقيل من تدريب ريال مدريد

زيدان استقال للمرة الثانية من تدريب ريال مدريد بعد رحيله في عام 2018 (رويترز)
زيدان استقال للمرة الثانية من تدريب ريال مدريد بعد رحيله في عام 2018 (رويترز)
27/5/2021-|آخر تحديث: 27/5/202101:50 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ومغادرته الفريق بعد موسم مخيب لم يحقق فيه النادي أي لقب.

وذكر بيان للنادي الملكي اليوم الخميس أن "زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا، حان الوقت لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على مهنيته وتفانيه وشغفه طوال هذه السنوات، وما تمثله شخصيته لريال مدريد".

وأضاف البيان أن "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا، إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وأن ريال مدريد سيظل دائما منزله".

وكان رحيل زيدان متوقعا منذ أسابيع بعد تقارير أكدت أن المدرب الفرنسي لم يستسغ طريقة تعامل الإدارة معه في وقت سابق من الموسم بسبب النتائج المتذبذبة والخروج المبكر من كأس الملك.

وقاد زيدان النادي الملكي في 263 مباراة خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، من بينها لقب الدوري المحلي مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

"إما أن نصلح كرة القدم أو نراقب سقوطها الحتمي".. ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يصرون على دوري السوبر

أصدرت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، للتأكيد على عدم الرضوخ أمام ضغط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للقضاء على مساعيهم لإطلاق دوري السوبر الانفصالي.

26/5/2021
المزيد من كرة قدم

دوري المؤتمر الأوروبي.. تعرف على أحدث مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

ألكسندر تشيفرين رئيس &#34;يويفا&#34; يحمل كأس دوري المؤتمر الأوروبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

لا يوجد سر.. أوناي إيمري يتحدث عن نجاحه المبهر في الدوري الأوروبي

إيمري حقق لقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه (رويترز)

صديقي اللدود.. أشهر الخلافات بين لاعبين من فريق واحد

تيدي شيرينغهام (يمين) وبجانبه آندي كول وكانا على خلاف دائم في صفوف مانشستر يونايتد (رويترز)

تقارير: زيدان يبلغ ريال مدريد برحيله.. هل سيدرب يوفنتوس؟

زيدان فشل في تحقيق أي لقب مع ريال مدريد هذا الموسم (رويترز)
الأكثر قراءة

محلل إسرائيلي: أي عار هذا الذي نعيشه.. السنوار تجول في شوارع غزة وتحدى إسرائيل باغتياله ورسائله بكل اتجاه

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتجول في شوارع غزة تحديا للتهديدات الإسرائيلية باغتياله (مواقع التواصل)
logo

من الردع إلى الرعب.. لماذا يخشى العالم صواريخ إيران؟

يحيى السنوار: اتفاق وقف إطلاق النار هش والكرة في ملعب الاحتلال

السنوار: ما تم الاتفاق عليه هو وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن من الطرفين (مواقع التواصل الاجتماعي)

الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح