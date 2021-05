دوري المؤتمر الأوروبي.. تعرف على أحدث مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تنضم مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي إلى بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) بداية من الموسم المقبل، لتمنح فرصة جديد للأندية القادمة من الدوريات الأضعف قاريا للمنافسة وخوض مزيد من المباريات.

وستشهد البطولة مشاركة 184 ناديا، وتضم الفرق التي كانت تجد صعوبة للتأهل عبر الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، إضافة إلى 5 أندية من الدوريات الخمسة الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا).

وستقام مباريات البطولة الجديدة أيام الخميس بداية من الموسم المقبل، إلى جانب مباريات مسابقة الدوري الأوروبي.

وكشف "يويفا" قبل يومين عن كأس البطولة الذي سيمنح للفائز بداية من نهائي أول نسخة المقرر في 25 مايو/أيار 2022 في ألبانيا.

تبدأ البطولة بتصفيات من 4 مراحل، وتنتهي بتأهل 32 فريقا إلى الدور الأول الذي سيشهد منافسات عبر 8 مجموعات، كل مجموعة منها تضم 4 فرق.

يتأهل أبطال المجموعات مباشرة إلى ثمن النهائي، وتخوض الفرق التي احتلت المركز الثاني دورا فاصلا أمام الفرق التي خرجت من الدوري الأوروبي باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

🏆 Next season a brand-new UEFA club competition will kick off – the UEFA Europa Conference League.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2021