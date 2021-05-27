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دوري المؤتمر الأوروبي.. تعرف على أحدث مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" يحمل كأس دوري المؤتمر الأوروبي (مواقع التواصل الاجتماعي)
ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" يحمل كأس دوري المؤتمر الأوروبي (مواقع التواصل الاجتماعي)
27/5/2021

تنضم مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي إلى بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) بداية من الموسم المقبل، لتمنح فرصة جديد للأندية القادمة من الدوريات الأضعف قاريا للمنافسة وخوض مزيد من المباريات.

وستشهد البطولة مشاركة 184 ناديا، وتضم الفرق التي كانت تجد صعوبة للتأهل عبر الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، إضافة إلى 5 أندية من الدوريات الخمسة الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا).

وستقام مباريات البطولة الجديدة أيام الخميس بداية من الموسم المقبل، إلى جانب مباريات مسابقة الدوري الأوروبي.

وكشف "يويفا" قبل يومين عن كأس البطولة الذي سيمنح للفائز بداية من نهائي أول نسخة المقرر في 25 مايو/أيار 2022 في ألبانيا.

نظام البطولة

تبدأ البطولة بتصفيات من 4 مراحل، وتنتهي بتأهل 32 فريقا إلى الدور الأول الذي سيشهد منافسات عبر 8 مجموعات، كل مجموعة منها تضم 4 فرق.

يتأهل أبطال المجموعات مباشرة إلى ثمن النهائي، وتخوض الفرق التي احتلت المركز الثاني دورا فاصلا أمام الفرق التي خرجت من الدوري الأوروبي باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

وبداية من ثمن النهائي ستكون المباريات بنظام خروج المغلوب، وسيصل عدد المباريات إلى 141 مباراة في الموسم.

ويتأهل الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي مباشرة إلى النسخة التالية من الدوري الأوروبي.

أهداف البطولة

يسعى "يويفا" من خلال المسابقة الجديدة إلى منح فرصة للأندية القادمة من الدوريات الأضعف في القارة، لمنافسة فرق أقوى لاكتساب مزيد من الخبرة، وسترفع البطولة الجديدة عدد الاتحادات الممثلة في دور المجموعات بالمسابقات القارية إلى 34 بدلا من 26 حاليا.

كما ستوفر البطولة دخلا إضافيا للأندية المشاركة، حيث سيوزع "يويفا" 235 مليون يورو على الفرق الـ32 المشاركة في دور المجموعات، وسيحصل كل فريق على 3 ملايين يورو مقابل المشاركة، إضافة إلى 500 ألف يورو مقابل كل فوز، و166 ألف يورو في حال التعادل.

وتتزايد الجوائز مع تقدم الفريق في المسابقة، لتصل إلى 8.9 ملايين يورو سيحصل عليها الفائز بالبطولة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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