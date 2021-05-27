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تقارير: زيدان يبلغ ريال مدريد برحيله.. هل سيدرب يوفنتوس؟

زيدان فشل في تحقيق أي لقب مع ريال مدريد هذا الموسم (رويترز)
زيدان فشل في تحقيق أي لقب مع ريال مدريد هذا الموسم (رويترز)
26/5/2021

أكدت تقارير إعلامية إسبانية الأربعاء أن زين الدين زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد بعد خروج الفريق من الموسم صفر اليدين لأول مرة منذ 11 عاما، وآخرها فشله في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أبلغ إدارة النادي والفريق بقراره بعد خسارة لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد السبت الماضي.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تدريب فريق يوفنتوس قد تكون محطة زيدان القادمة، وهي تقارير بدأت تتردد منذ عدة أشهر.

وذكرت صحيفة "آس" في نهاية مارس/ آذار الماضي أن يوفنتوس جعل زيدان هدفه الأول ليحل محل بيرلو، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتأخره في حملة الدفاع عن لقبه المحلي الذي ذهب في النهاية إلى إنتر ميلان.

وأمضى زيدان 5 سنوات ناجحة كلاعب في يوفنتوس من 1996 حتى 2001 حيث انتقل إلى ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إلى أن المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد هم: ماسيميليانو أليغري وراؤول، وقد ينضم إليهما أنطونيو كونتي بعد رحيله عن إنتر ميلان بالتراضي، خاصة أن الملكي كان يفكر في إسناد المهمة له من قبل.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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