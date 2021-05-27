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بوكيتينو يرد على أنباء رحيله عن سان جيرمان لتدريب ريال مدريد أو توتنهام

بوكيتينو يصوب الكرة خلال مباراة سان جيرمان مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال (غيتي)
بوكيتينو يصوب الكرة خلال مباراة سان جيرمان مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال (غيتي)
27/5/2021-|آخر تحديث: 27/5/202107:35 PM (مكة المكرمة)

ردّ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان اليوم الخميس على ما تردد عن رغبته ترك الفريق الفرنسي والعودة لتدريب توتنهام الإنجليزي، وكذلك ترشيحه لخلافة المدرب زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن توتنهام في محادثات لاستعادة بوكيتينو الذي أقاله النادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ليتولى بعد ذلك تدريب سان جيرمان في يناير/كانون الثاني ويرتبط معه بعقد حتى يونيو/حزيران 2022.

وأكدت الصحافة الإسبانية اليوم الخميس أن بوكيتينو دخل دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد مع أنطونيو كونتي وراؤول.

وأنهى سان جيرمان الموسم بلقب واحد كبير، كأس فرنسا، عقب خسارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن ليل، وودع دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي، وقال بوكيتينو إنه كان يتمنى أن يكون لديه المزيد من الوقت للعمل مع الفريق.

وأجاب بوكيتينو عن السؤال عن إمكانية رحيله إلى توتنهام أو ريال مدريد بطريقة غير مباشرة، في مقابلة على موقع النادي على الإنترنت، بقوله "حققنا أهدافا معينة. لم ننجح في تحقيق كل الأهداف، لكنني أعتقد أننا وضعنا أساسا جيدا".

وأضاف "إنني سعيد بطريقة اللاعبين في التأقلم مع التغييرات. توجد كثير من الأشياء لم ننجح في تغييرها أو تطويرها بسبب ضيق الوقت، ولكنني أعتقد مع طريقة العمل هذه والرغبة في تطوير أنواع أخرى من الأفكار في الملعب سيكون من الممكن القيام بأشياء رائعة في المستقبل".

وقال بوكيتينو إنه أقام أيضا علاقة قوية مع لاعبي سان جيرمان على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

وأضاف "في وقت قصير يمكنك إقامة علاقة قوية للغاية. من الواضح أننا، فريق التدريب، حضرنا إلى هنا وتلقينا المودة والحب من الجميع".

واستغنى توتنهام عن خدمات بوكيتينو في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد 6 أشهر من قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق.

وأنهى توتنهام الموسم في المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاستغناء عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل/نيسان الماضي قبل أيام من نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ليتولى رايان ميسون المهمة مؤقتا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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