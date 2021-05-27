بالفيديو.. فياريال يتوّج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

رفع النجم الفرنسي بول بوغبا ورفيقه في مانشستر يونايتد أماد ديالو العلم الفلسطيني بعد نهاية المباراة، التي جمعت فريقهما بنادي فولهام اليوم الثلاثاء في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
توج فياريال بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية مساء الأربعاء بركلات الترجيح 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وفي حضور نحو 9500 متفرج على ملعب ستاديون إنيرغا جدانسك في بولندا، تقدم فياريال بهدف سجله نجمه الدولي الإسباني جيرارد مورينو في الدقيقة 29، عندما اقتنص كرة عرضية تخطت مدافعي يونايتد وأودعها على يسار مواطنه دي خيا.
وترجم النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني محاولات مانشستر يونايتد لتعديل النتيجة بتسجيله هدف التعادل، عنما خطف الكرة من أمام مدافعي فياريال وأودعها مرماهم.
🥅⚽️ كافاني الذهب الذي لا يصدأ ✌️#الدوري_الاوروبي #UELfinal pic.twitter.com/lP8HA3Ao1R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 26, 2021
وفشل الفريقان في حسم النتيجة في الوقت الأصلي للمباراة، لتمتد نصف ساعة أخرى على شوطين إضافيين تكرر فيهما الفشل في حسم النتيجة أيضا، لتنتهي المباراة والوقت الإضافي بالتعادل 1-1.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي سارت على نهج المباراة الماراثونية، حيث انتهت الركلات الخمس لكل فريق بالتعادل 5-5، بعدما سجل الجميع بنجاح.
💛 THE Gerónimo Rulli save that made history!#UELfinal pic.twitter.com/MQgJWn9rnb
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021
واستمرت ركلات الترجيح حتى حسمها فياريال في النهاية لصالحه بعد أن سجل كل لاعبيه وآخرهم حارس مرماه، بينما أهدر ديفيد دي خيا حارس يونايتد الركلة الـ11 لفريقه، ليهدي البطولة لفياريال الذي توج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.
🎙️ هيثم فاروق: دي خيا الأسوء في التصدي لركلات الترجيح 🧤#فياريال_مانشستر_يونايتد | #الدوري_الاوروبي | #استوديو_الأربعاء#UELfinal pic.twitter.com/xvj8eBNdFI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 26, 2021
وأصبح أوناي إيمري مدرب فياريال، صاحب الرقم القياسي كأكثر المدربين فوزا بلقب الدوري الأوروبي، بعدما فاز به للمرة الرابعة، ليفض شراكته مع المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني، حيث سبق لإيمري الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني أعوام 2014 و2015 و2016.
🏆🎉👏 شاهد مراسم تتويج فياريال بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه#الدوري_الاوروبي #UELfinal pic.twitter.com/oT6Zg5lI2n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 26, 2021
ويتواصل فشل مانشستر يونايتد في التتويج بأي لقب منذ أن قاده جوزيه مورينيو لإحراز ثنائية كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي عام 2017.
🏆 Congratulations Villarreal! 👏👏👏@Eng_Villarreal | #UELfinal pic.twitter.com/1uVHSdwEFw
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021
وضرب فياريال موعدا في كأس السوبر الأوروبي مع الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين، اللذين يلتقيان بمدينة بورتو البرتغالية يوم السبت المقبل.