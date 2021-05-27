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اتهمهم بتعذيبه وسجنه دون حق.. مشجع بريطاني يقاضي 6 من كبار المسؤولين الإماراتيين

علي عيسى وآثار التعذيب واضحة على جسده (الصحافة البريطانية)
علي عيسى وآثار التعذيب واضحة على جسده (الصحافة البريطانية)
27/5/2021-|آخر تحديث: 27/5/202110:16 PM (مكة المكرمة)

رفع أحد مشجعي كرة القدم في بريطانيا دعوى قضائية ضد 6 من كبار المسؤولين في الإمارات، بعد مزاعم بالتعذيب والسجن دون حق أو ارتكاب أي جريمة أثناء وجوده في عطلة هناك عام 2019.

وقالت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) إن علي عيسى أحمد (28 عاما) مواطن بريطاني من مواليد السودان تعرض لقصة معاناة عندما ذهب في إجازة إلى الإمارات في يناير/كانون الثاني 2019 لحضور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي استضافتها الإمارات في الفترة ما بين الخامس من يناير/كانون الثاني حتى الأول من فبراير/شباط 2019.

ووفقا لرواية أحمد، فقد تم سجنه دون حق، كما تعرض للاعتداء والضرب وإلحاق الأذى المتعمد؛ بما في ذلك الأذى النفسي والإهمال أثناء احتجازه في الشارقة.

ويطالب أحمد بالتعويض عن الأضرار بحق المسؤولين الستة؛ بمن فيهم المستشار صقر سيف النقبي رئيس نيابة أمن الدولة في أبوظبي، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وأحمد ناصر أحمد الظاهري.

قميص المنتخب القطري

بدأت مشاكل أحمد عندما ارتدى قميص كرة قدم يحمل شعار المنتخب القطري عندما حضر مباراة للعنابي في ملعب آل نهيان في أبوظبي بين قطر والعراق في 22 يناير/كانون الثاني 2019.

حينها اتصل به مسؤولون إماراتيون وأمروه بخلع القميص القطري، وفي اليوم التالي أوقفه المسؤولون مرة أخرى، وقال إنه تعرض لاعتداء شديد قبل اعتقاله وسجنه.

وأصدرت السلطات الإماراتية حينها بيانا ادعت فيه أنه تسبب في إصابة نفسه، واتهمته بإضاعة وقت الشرطة.

المصدر : غارديان

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