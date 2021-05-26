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رسميا.. كونتي يرحل عن إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي

كونتي قاد إنتر للتتويج بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)
كونتي قاد إنتر للتتويج بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)
26/5/2021-|آخر تحديث: 26/5/202111:00 PM (مكة المكرمة)

فسخ المدرب أنطونيو كونتي عقده مع إنتر ميلان قبل عام على نهايته، بعد أيام من تتويج النادي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 11 عاما.

وقال النادي في بيان رسمي إنه توصل مع المدرب إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي، وأضاف إنتر: "يود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الرائع الذي قام به، والذي توج بالفوز بالسكوديتو التاسع عشر. سيبقى أنطونيو كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد".

وقرر كونتي، الذي انضم إلى إنتر في مايو/أيار 2019، الرحيل بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه مستاء من خطط النادي لتقليص الاستثمار وخفض الإنفاق بسبب التداعيات المالية لوباء "كوفيد-19".

وتعد تصريحات كريستيان ستيليني مساعد كونتي بعد ضمان الفريق لقب الدوري الإيطالي في بداية مايو/أيار الجاري، أفضل تفسير لرحيل كونتي المتوج.

وقال ستيليني "نحن متحمسون إزاء الاستمرار لكن عندما يكون لديك مدرب كبير، فهذا يتطلب وجود مشروع كبير أيضا، وبيع لاعبين بارزين قد يغير ذلك، لكن الأمر يعود إلى النادي لتوضيح الموقف".

وتوضح تصريحات ستيليني رغبة كونتي في الاستمرار كما يريد إنتر الإبقاء عليه أيضا، لكن طموحات المدرب تتناقض مع الموقف المالي المتراجع للنادي.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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شائعات ونفي وتأكيدات كثيرة تحدثت عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولكن هناك من يرى أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لا يريد اللاعب في فريقه.

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