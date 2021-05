ربما أرادوا الصراخ أو غلق الهاتف.. مدرب هولندا يستبعد 8 لاعبين من يورو 2020 ويعاني غياب فان دايك

أعلن فرانك دي بور مدرب هولندا اليوم الأربعاء تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، واستبعد 8 لاعبين من القائمة المبدئية التي أعلنها بداية الشهر الجاري، وسط معاناته من غياب قائد الفريق فيرجيل فان دايك للإصابة.

ومن ضمن المستبعدين المهاجم ستيفن برجفاين (23 عاما) الذي دفع ثمنا غاليا لعدم مشاركته كثيرا مع توتنهام في الأشهر الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، واختار دي بور بدلا من ذلك كودي جاكبو مهاجم أيندهوفن الذي لم يشارك في أي مباراة دولية ضمن قائمة مهاجميه.

وقال دي بور عن استبعاد لاعبين من البطولة "بصفتي المدرب لا أعتبر هذا صعبا لكن على المستوى الإنساني الأمر صعب دائما".

واختير الحارس المخضرم مارتن ستيكلنبيرغ، الذي شارك في كأس العالم 2010 لكنه عاد للمشاركة في مباريات الدوري في الآونة الأخيرة فقط مع أياكس أمستردام بعد سنوات كاحتياطي في إيفرتون، على حساب ماركو بيزوت حارس ألكمار.

وسيكون ستيكلنبيرغ (38 عاما) واحدا من أكبر اللاعبين في البطولة.

واللاعبون الآخرون الذين استبعدوا من القائمة هم أنور الغازي وهانز هاتيبور وريك كارسدورب ويريمياه سانت جوست وكيني تيتي وتوني فيلهينا، وذلك بعد أن اختتم المنتخب الهولندي معسكرا تدريبيا مصغرا اليوم الأربعاء.

وأكد دي بور أنه اتصل بكل لاعب استبعده قبل الإعلان عن القائمة اليوم الأربعاء.

وأضاف "تود أن تنقل الأخبار السيئة بطريقة مهذبة قدر المستطاع، لذا تحدثت مع اللاعبين المستبعدين وكانت محادثات قصيرة. ربما أرادوا الصراخ أو غلق الهاتف وبالتالي كانت المكالمات قصيرة".

وأبقى دي بور على مدافع أياكس يوريم تيمبر (19 عاما) الذي ترك انطباعا قويا في النصف الثاني من الموسم بالدوري الهولندي، لكنه لم يشارك بعد في أي مباراة دولية.

كما انضم دالي بليند، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل في مارس/آذار الماضي، إلى التشكيلة مع استمرار عودته إلى كامل لياقته.

ويتعين على المنتخب الهولندي خوض البطولة من دون القائد فيرجيل فان دايك، الذي قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه لن يحاول العودة من الإصابة في بطولة أوروبا 2020، لكن سيركز بدلا من ذلك على التعافي تماما قبل بداية الموسم المقبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

