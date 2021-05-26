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بالأرقام.. مأساة هازارد في ريال مدريد

في موسميه مع الريال، تعرض هازارد لإصابات أكثر مما سجل أهداف (رويترز)
في موسميه مع الريال، تعرض هازارد لإصابات أكثر مما سجل أهداف (رويترز)
26/5/2021

عندما انتقل البلجيكي إيدن هازارد من تشلسي إلى ريال مدريد مقابل نحو 150 مليون يورو، ومُنح الرقم "7" الأيقوني الذي كان يعود لأساطير مروا على الفريق، كان يأمل عشاق الريال أن البلجيكي الدولي سيكتب فصلا جديدا في تاريخ ريال مدريد ولكن هذا لم يحصل.

وبعد موسمين فقط، تتحدث وسائل إعلام بريطانية أن هازارد يريد الرحيل عن "الملكي" لأنه "غير سعيد" وأن "البلوز" مستعد لفتح أبوابه مجددا للاعب الذي أمضى فيه 7 سنوات من 2012 إلى 2019.

وتصف وسائل إعلام إسبانية موسمي هازارد مع الفريق بأنهما "كارثيان ويصلان حد المأساة".

ولكن هل يتسق وصف الإعلام الإسباني مع أرقام هازارد بقميص "الميرينغي"؟

– موسم 2019-2020: سجل هدفا وصنع 4 أخرى وتعرض لـ5 إصابات في 22 مباراة لعبها مع الريال.

– موسم 2020-2021: سجل 4 أهداف وصنع هدفا آخر وتعرض لـ6 إصابات في 21 مباراة لعبها مع "لوس بلانكوس".

المصدر : مواقع إلكترونية

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