من اللاعبون الأكثر إسهاما بالأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى؟

مطبات كثيرة واجهت الدوريات الأوروبية الكبرى على جميع الصعد في مقدمتها تفشي فيروس كورونا وغياب الجماهير عن المدرجات، ورغم ذلك فإن كرة القدم انتصرت في النهاية وحقق نجومها أرقاما مهمة.

ومن بين صنّاع هذه الأرقام لاعبون جمعوا المجد الكروي من طرفيه وهما تسجيل الأهداف وصناعتها.

وتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ قائمة اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.