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كرة قدم

من اللاعبون الأكثر إسهاما بالأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى؟

الهداف ليفاندوفسكي أكثر اللاعبين إسهاما في الأهداف في موسم 220-2021 (رويترز)
الهداف ليفاندوفسكي أكثر اللاعبين إسهاما في الأهداف في موسم 220-2021 (رويترز)
26/5/2021

مطبات كثيرة واجهت الدوريات الأوروبية الكبرى على جميع الصعد في مقدمتها تفشي فيروس كورونا وغياب الجماهير عن المدرجات، ورغم ذلك فإن كرة القدم انتصرت في النهاية وحقق نجومها أرقاما مهمة.

ومن بين صنّاع هذه الأرقام لاعبون جمعوا المجد الكروي من طرفيه وهما تسجيل الأهداف وصناعتها.

وتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ قائمة اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

  1. ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 48 (41 هدفا و7 تمريرات حاسمة).
  2. ميسي (برشلونة): 39 (30 هدفا و9 تمريرات حاسمة).
  3. الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 37 (23 هدفا و14 تمريرة حاسمة).
  4. البرتغالي أندريه سيلفا (آنتراخت فرانكفورت): 34 (28 هدفا و6 تمريرات حاسمة).
المصدر : مواقع إلكترونية

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