"إما أن نصلح كرة القدم أو نراقب سقوطها الحتمي".. ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يصرون على دوري السوبر

أصدرت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، للتأكيد على عدم الرضوخ أمام ضغط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للقضاء على مساعيهم لإطلاق دوري السوبر الانفصالي.

وتمسك الثلاثي بالمشروع الذي أطلقه 12 ناديا في البداية، في حين انسحبت بقية الأندية بعد انتقادات لاذعة من الجماهير واتحادات اللعبة وحتى من الحكومات.

وبدأ اليويفا إجراءات انضباطية ضد الأندية الثلاثة، أمس الثلاثاء، التي أعلنت رفضها "الإصرار على الإكراه" من الاتحاد القاري بينما تبقى القضية مستمرة بالمحاكم.

وطالبت محكمة بمدريد محكمة العدل الأوروبية بتحديد إن كان الاتحاد الدولي (فيفا) واليويفا انتهكا قانون المسابقات الأوروبي بمنع أندية من تأسيس دوري السوبر.

وأضاف بيان الأندية "هذا الموقف المقلق يشكل انتهاكا صارخا لقرار محكمة العدل التي أصدرت بيانا واضحا يمنع اليويفا من اتخاذ أي تصرف قد يعاقب الأندية المؤسسة لدوري السوبر خلال استمرار الإجراءات القانونية".

وتابع البيان "بناء عليه فإن الإجراءات الانضباطية التي بدأها اليويفا غير مفهومة وتعد هجوما مباشرا ضد قواعد القانون وتشكل قلة احترام لسلطة محكمة العدل، وبدلا من اكتشاف طرق لتطوير كرة القدم عبر الحوار المفتوح يتوقع اليويفا منا التراجع عن الإجراءات القانونية الجارية التي تشكك في احتكاره لكرة القدم الأوروبية".

وأكدت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، رفضهم لما وصفوه بالإكراه أو الضغط الذي لايطاق، واختتمت البيان بقولها "إما أن نصلح كرة القدم أو علينا أن نراقب سقوطها الحتمي".

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي ربما يضغط لتحقيق هدفه الثأري بطرد الأندية الثلاثة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع استمرار التحقيقات التي يجريها.

وأُعلن عن انطلاق دوري السوبر بقيادة 12 ناديا مؤسسا لكن 9 أندية منها -وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وأيضا تشلسي وتوتنهام وأرسنال وكذلك ميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد- قررت الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع اليويفا خلال أقل من 72 ساعة من إطلاق البطولة.