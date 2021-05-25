هؤلاء هم الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

كثيرون هم النجوم الذين تألقوا في 2021، وقادوا فرقهم لألقاب وحققوا جوائز شخصية، وهذا التألق قربهم من الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فإن اللاعبين الأقرب للظفر بالجائزة هم:

1- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): في 2021، سجل دي بروين 9 أهداف وصنع 8 أخرى وفاز مع فريقه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة كما قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): في 2021، سجل 28 هدفا وصنع 9 أخرى، وفاز بلقب كأس الملك.

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): في 2021، سجل 26 هدفا وصنع 3 أخرى وفاز مع فريقه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

4- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): في 2021، سجل 28 هدفا وصنع 4 أخرى وفاز مع فريقه بكأس فرنسا.

5- النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): في 2021، سجل 24 هدفا وصنع 9 أخرى وفاز مع فريقه بكأس ألمانيا.

6- الألماني إلكاي غندوغان (مانشستر سيتي): في 2021، سجل 15 هدفا وصنع 6 أخرى وفاز معه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة كما قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

7- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر): في 2021، سجل 17 هدفا وصنع 7 أخرى، وفاز مع فريقه بلقب الدوري الإيطالي.

8- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): سجل 21 هدفا وصنع 3 أخرى، وفاز مع فريقه بلقب السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وفي حال، قدم ميسي -الذي فاز سابقا بـ6 كرات ذهبية- أداء استثنائيا في "كوبا أميركا" الشهر المقبل وقاد منتخب بلاده للفوز باللقب، فإن حظوظه للظفر بالجائزة سترتفع.

أما إذا فاز مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال وذهب منتخب "الشياطين الحمر" بعيدا في كأس أمم أوروبا أو فاز باللقب، فبالتأكيد ستكون الجائزة من نصيب دي بروين.