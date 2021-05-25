البث الحي
كرة قدم

هؤلاء هم الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

في حال قاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا، فإن حظوظه للفوز بالكرة الذهبية سترتفع (غيتي)
في حال قاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا، فإن حظوظه للفوز بالكرة الذهبية سترتفع (غيتي)
25/5/2021

كثيرون هم النجوم الذين تألقوا في 2021، وقادوا فرقهم لألقاب وحققوا جوائز شخصية، وهذا التألق قربهم من الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فإن اللاعبين الأقرب للظفر بالجائزة هم:

 

1- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): في 2021، سجل دي بروين 9 أهداف وصنع 8 أخرى وفاز مع فريقه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة كما قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): في 2021، سجل 28 هدفا وصنع 9 أخرى، وفاز بلقب كأس الملك.

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): في 2021، سجل 26 هدفا وصنع 3 أخرى وفاز مع فريقه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

4- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): في 2021، سجل 28 هدفا وصنع 4 أخرى وفاز مع فريقه بكأس فرنسا.

5- النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): في 2021، سجل 24 هدفا وصنع 9 أخرى وفاز مع فريقه بكأس ألمانيا.

6- الألماني إلكاي غندوغان (مانشستر سيتي): في 2021، سجل 15 هدفا وصنع 6 أخرى وفاز معه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة كما قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

7- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر): في 2021، سجل 17 هدفا وصنع 7 أخرى، وفاز مع فريقه بلقب الدوري الإيطالي.

8- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): سجل 21 هدفا وصنع 3 أخرى، وفاز مع فريقه بلقب السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وفي حال، قدم ميسي -الذي فاز سابقا بـ6 كرات ذهبية- أداء استثنائيا في "كوبا أميركا" الشهر المقبل وقاد منتخب بلاده للفوز باللقب، فإن حظوظه للظفر بالجائزة سترتفع.

أما إذا فاز مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال وذهب منتخب "الشياطين الحمر" بعيدا في كأس أمم أوروبا أو فاز باللقب، فبالتأكيد ستكون الجائزة من نصيب دي بروين.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بالفيديو.. محرز يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ونهائي دوري الأبطال وحلم الكرة الذهبية

كشف النجم الجزائري رياض محرز، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن مستقبله مع فريقه المتوج بلقب البريميرليغ، وعن فرصه في الفوز على تشلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.

16/5/2021
المزيد من كرة قدم

على طريقة رونالدو.. شاهد هدفا من مقصية مذهلة في الدوري المصري

أموتو يحتفل بأحد أهدافه للمصري (مواقع التواصل)

إنتر ينهي حقبة "السيدة العجوز".. موسم استثنائي للدوري الإيطالي

إنتر حقق اللقب للمرة الأولى منذ 11 عاما (غيتي)

أقوى خط دفاع في أكبر 5 دوريات أوروبية

ليل بطل الدوري الفرنسي أفضل خط دفاع في أوروبا (الأناضول)

بقيادة الملهم يولماند.. الدانمارك تحلم بتكرار معجزة 1992

الدانمارك ستلعب في المجموعة الثانية بجانب فنلندا وبلجيكا وروسيا (غيتي)
الأكثر قراءة
logo

معركة التركي الأخير.. يوم سحق العثمانيون البريطانيين على أرض العراق!

ما الأفضل.. القهوة أم الشاي الأسود أم الشاي الأخضر؟

logo

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)