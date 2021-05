على طريقة رونالدو.. شاهد هدفا من مقصية مذهلة في الدوري المصري

أشعل هدف النيجيري أوستين أموتو، مهاجم المصري البورسعيدي، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتسجيله هدفا في مرمى الزمالك من مقصية عالمية، يشبه إلى حد كبير الهدف التاريخي الذي سجله كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس.

وسجل لاعب المصري الهدف بلعبة خلفية مزدوجة وبمقصية مذهلة في الدقيقة 69 في مرمى الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الاثنين، في إطار الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكّر الهدف جماهير الكرة المصرية بالهدف الأجمل في مسيرة رونالدو (وكان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني) بمرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي عام 2018 بدوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن بعدة أسابيع.

