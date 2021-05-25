على طريقة رونالدو.. شاهد هدفا من مقصية مذهلة في الدوري المصري

أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطوة تعزز شائعات رحيله الوشيك عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث بث مقطع فيديو لنقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها من منزله في تورينو إلى وجهة غير معلومة.
أشعل هدف النيجيري أوستين أموتو، مهاجم المصري البورسعيدي، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتسجيله هدفا في مرمى الزمالك من مقصية عالمية، يشبه إلى حد كبير الهدف التاريخي الذي سجله كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس.
وسجل لاعب المصري الهدف بلعبة خلفية مزدوجة وبمقصية مذهلة في الدقيقة 69 في مرمى الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الاثنين، في إطار الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
هدف أوستين أموتو الرائع في شباك الزمالك💥🤸🏻#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/MFUTqwPCda
— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 24, 2021
📸 لقطات من الشوط الثاني لمباراة #المصري و الزمالك #AlMasrySC #EgyptianLeague pic.twitter.com/oaDbeIcTRg
— Al-Masry SC (@AlMasrySC) May 24, 2021
وذكّر الهدف جماهير الكرة المصرية بالهدف الأجمل في مسيرة رونالدو (وكان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني) بمرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي عام 2018 بدوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن بعدة أسابيع.
📅 #OTD in 2009, Real Madrid unveiled new signing Cristiano Ronaldo. The rest is history.
⚪️2⃣0⃣1⃣4⃣🏆
⚪️2⃣0⃣1⃣6⃣🏆
⚪️2⃣0⃣1⃣7⃣🏆
⚪️2⃣0⃣1⃣8⃣🏆#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/GytK9949Uy
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 6, 2020
ورغم أن هدف أموتو عادل النتيجة مع الزمالك 2-2، إلا أن المصري لم يحافظ على النتيجة ليتلقى هدف الخسارة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وينتهي اللقاء 3-2.
What a goal !!! 👌 pic.twitter.com/1WLwZqKvfd
— Al-Masry SC (@AlMasrySC) May 24, 2021