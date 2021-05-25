تعرف على 20 نجما من حقهم الانتقال الحر لأي ناد

ذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم صفقة عقد مدى الحياة لإقناع أسطورته ليونيل ميسي بالبقاء في نو كامب.
ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وسيرجيو أغويرو، هم النجوم الأكثر شهرة بين 20 لاعبا رصدتهم صحيفة "ماركا" الإسبانية من المقرر أن تنتهي عقودهم مع أنديتهم نهاية الشهر المقبل، ومن حقهم الانتقال الحر لأي ناد يريدونه دون قيد أو شرط.
وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) أن قائمة اللاعبين "الأحرار" لا تشمل ديفيد ألابا الذي سينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد، وعيسى ماندي الذي ترك ريال بيتيس منتقلا إلى فياريال، وروي سيلفا (من غرناطة إلى ريال بيتيس)، حيث إنهم كانوا أحرارا لكنهم وقعوا بالفعل لأندية أخرى.
وقائمة الـ20 لاعبا كالتالي: