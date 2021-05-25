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تعرف على 20 نجما من حقهم الانتقال الحر لأي ناد

راموس (يمين) يطارد ميسي في الكلاسيكو (رويترز)
راموس (يمين) يطارد ميسي في الكلاسيكو (رويترز)
25/5/2021

ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وسيرجيو أغويرو، هم النجوم الأكثر شهرة بين 20 لاعبا رصدتهم صحيفة "ماركا" الإسبانية من المقرر أن تنتهي عقودهم مع أنديتهم نهاية الشهر المقبل، ومن حقهم الانتقال الحر لأي ناد يريدونه دون قيد أو شرط.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) أن قائمة اللاعبين "الأحرار" لا تشمل ديفيد ألابا الذي سينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد، وعيسى ماندي الذي ترك ريال بيتيس منتقلا إلى فياريال، وروي سيلفا (من غرناطة إلى ريال بيتيس)، حيث إنهم كانوا أحرارا لكنهم وقعوا بالفعل لأندية أخرى.

وقائمة الـ20 لاعبا كالتالي:

1- سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)

2- ديفيد لويز (أرسنال)

3- جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ)

4- دييغو كوستا (دون ناد)

5- غيانلويغي دوناروما (ميلان)

6- جورجينيو فينالدوم (ليفربول)

7- ممفيس ديباي (ليون)

8- هاكان تشالهان أوغلو (ميلان)

9- هنريك مخيتاريان (روما)

10- إريك غارسيا (مانشستر سيتي)

11- لوكاس فاسكيز (ريال مدريد)

12- رافائيل سانتوس بوري (ريفر بليت)

13- ماركو دميتروفيتش (إيبار)

14- خافي مارتينيز (بايرن ميونخ)

15- خوان ماتا (مانشستر يونايتد)

16- حاتم بن عرفة (بوردو)

17- توماس فاكليك (إشبيلية)

18- ستيفان جوفيتش (موناكو)

19- داني ويلبيك (برايتون)

20- نيكولاس نكولو (تورينو)

المصدر : ماركا

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