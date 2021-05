بالفيديو- رسالة وداع.. رونالدو مفتخرا بإنجازاته: وصلت للهدف الذي حددته لنفسي في إيطاليا

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة غامضة إلى جمهوره حول العالم فسرتها تقارير صحفية بأنها رسالة وداع، أكد فيها أنه وصل إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ وصوله لإيطاليا، ليعزز التكهنات حول رحيله عن فريقه يوفنتوس بعدما فشل في تحقيق الهدف الأكبر الذي تعاقد معه النادي لأجله.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو (36 عاما) صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو على أمل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي مثل عقدة للفريق منذ تتويجه باللقب الثاني والأخير في تاريخه موسم 1995-1996، حيث خسر اليوفي بعدها في 4 نهائيات للبطولة.

لكن زاد الوضع سوءا في ظل وجود النجم البرتغالي، حيث خرج يوفنتوس من البطولة الأوروبية عامين متتاليين على يد فريقين ليسا من فرق الصف الأول في أوروبا وهما ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي، وحتى لقب الدوري الإيطالي فقد هيمنته عليه وذهب لإنتر ميلان هذا الموسم.

وانتهز رونالدو فرصة فوزه بلقب هداف الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 برصيد 29 هدفا، ليكون بذلك حقق اللقب في 3 بطولات أوروبية كبيرة بالدوري الإنجليزي والإسباني وأخير الكالتشيو، وذكر الجماهير بإنجازاته في الدوريات الثلاثة.

