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بالفيديو- جائزة جديدة للملك المصري.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول

صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
25/5/2021

أعلن ليفربول الإنجليزي فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعبي الفريق موسم 2020-2021 الذي انتهى قبل يومين، وقاد من خلاله "الريدز" إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد معاناة طوال الموسم.

وتغنى الحساب الرسمي لليفربول في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، بنجمه المصري قائلا "جائزة جديدة تضاف إلى سجل الملك المصري، صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020/21".

واحتل صلاح المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 22 هدفا، متأخرا بهدف وحيد عن الهداف مهاجم توتنهام هاري كين (23).

وحصل "الفرعون المصري" على جائزة أفضل لاعب في الشهر أو أفضل أهداف الشهر لأكثر من مرة الموسم المنصرم، ونهاية المطاف قاد ليفربول للتأهل إلى "تشامبيونزليغ" بعدما احتل المركز الثالث في "البريميرليغ" برصيد 69 نقطة، خلف كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على تويتر أن صلاح سجل 31 هدفًا في الموسم، ووصل إلى المركز 12 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ.

المصدر : وكالة سند

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