بالفيديو- جائزة جديدة للملك المصري.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول

أعلن ليفربول الإنجليزي فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعبي الفريق موسم 2020-2021 الذي انتهى قبل يومين، وقاد من خلاله "الريدز" إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد معاناة طوال الموسم.

وتغنى الحساب الرسمي لليفربول في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، بنجمه المصري قائلا "جائزة جديدة تضاف إلى سجل الملك المصري، صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020/21".

جائزة جديدة تضاف إلى سجل الملك المصري! 🇪🇬👑 محمد صلاح @MoSalah يحصد جائزة @StanChart لأفضل لاعب في ليفربول موسم 2020/21 🔴👏 pic.twitter.com/btWrBxj9g0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2021

واحتل صلاح المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 22 هدفا، متأخرا بهدف وحيد عن الهداف مهاجم توتنهام هاري كين (23).

وحصل "الفرعون المصري" على جائزة أفضل لاعب في الشهر أو أفضل أهداف الشهر لأكثر من مرة الموسم المنصرم، ونهاية المطاف قاد ليفربول للتأهل إلى "تشامبيونزليغ" بعدما احتل المركز الثالث في "البريميرليغ" برصيد 69 نقطة، خلف كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

7⃣ مباريات

5⃣ أهـــداف بالتأكيد جائزة @StanChart لأفضل لاعب في شهر يناير تذهب لـ @MoSalah 🔴👑pic.twitter.com/gcnns6dvbC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 11, 2021

وذكر الحساب الرسمي للنادي على تويتر أن صلاح سجل 31 هدفًا في الموسم، ووصل إلى المركز 12 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ.

31 هدفًا في موسم 2020/21.. وصل إلى المركز الـ12 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ! 🤩 جائزة جديدة من @StanChart تذهب للملك المصري @MoSalah 🔴🙌pic.twitter.com/y4a1AZrKyp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2021