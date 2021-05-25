بالفيديو- اتصلوا بي لإقناع ميسي بالبقاء.. سواريز يفتح النار على كومان ويهاجم بارتوميو

هدفان في المباراتين الأخيرتين من الدوري الإسباني لكرة القدم، سجلهما النجم الأوروغواياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد حسما لقب الليغا للـ”روخيبلانكوس”.
وجه المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انتقادات إلى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، متهما إياه بالافتقار إلى السمات الشخصية، وانتقد جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة أيضا.
وجاءت انتقادات سواريز (34 عاما) وذلك بعد نحو 3 أيام من قيادة أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الاول له مع الفريق عقب رحيله المفاجئ عن برشلونة.
ملخص تتويج "اتليتيكو مدريد" بطلا لـ #LaLigaSantander 🤍🏆❤#RealValladolidAtleti 1-2 pic.twitter.com/VdqDDhPtiX
— LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2021
وسجل سواريز 21 هدفا خلال 32 مباراة شارك بها في الدوري مع أتلتيكو، من بينها هدفان حسما آخر مباراتين أمام أوساسونا وبلد الوليد، وكانا السبب المباشر في تتويج فريقه بالليغا بعد غياب 7 سنوات.
هدف بوزن الليغا ⚖️👏
هل هذا الهدف هو الأغلى لسواريز في مسيرته الكروية ؟ 🤔#الدوري_الإسباني #سواريز #أتلتيكو pic.twitter.com/z8PAlQ23Tf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2021
وتحدث اللاعب عن مدى الألم الذي لحق به بعد رحيله عن برشلونة، وظهرت مشاعره بشكل علني عقب تتويج أتلتيكو باللقب المحلي عندما أجهش في البكاء أمام الكاميرات.
دموع البيستوليرو @LuisSuarez9 😇⚽🏆#LaLigaSantander pic.twitter.com/sOn2Toyysh
— LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2021
وقال سواريز خلال تصريحات في برنامج "إل بارتيدازو" بالإذاعة الإسبانية "دائما ما شعرت بالامتنان لبرشلونة ولن أعاديه، لقد أعطوني كل شيء وأتاحوا لي الوصول للنخبة".
وأضاف "لكن بالتأكيد الرئيس (بارتوميو) قال كل شيء في الصحافة بدلا من الاتصال بي، وعندما أرادوا بقاء ميسي اتصلوا بي لإقناعه، للحديث إلى (أنطوان) غريزمان، إذا لماذا لم يتصلوا بي عندما أرادوا رحيلي؟".
واستطرد اللاعب "كومان قال لي إنني لست ضمن خططه، ثم قال إننا إذا لم نسو الأمر بحلول الغد فإنك ستعود إلى مخططي وسأعتمد عليك أمام فياريال".
وأوضح "رأيت حينها أن الرجل ليس لديه شخصية، لم يكن قويا بشكل كاف لإخباري بأنه ليس هناك حاجة لي".
وتابع سواريز "لم يقدم لي أي شخص من إدارة برشلونة التهنئة لكني تقريبا أرسلت لهم صورة".
📡 تابع مباشرة احتفالات @AtletiArab التتويج بلقب #LaLigaSantander لموسم 2020/21https://t.co/UsKO396q2Z
— LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2021
واختتم تصريحاته بأنه من المستحيل أن يرحل عن أتلتيكو قبل الموسم المقبل، في الوقت الذي أكد فيه النادي أن اللاعب سيخوض الموسم الثاني في عقده إذا أراد ذلك.