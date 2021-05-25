التاريخ في مواجهة الطموح.. مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي

عندما يصطدم فياريال مع مانشستر يونايتد في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الأربعاء في مدينة غدانسك البولندية، سيبدو الاختلاف كبيرا جدا، إذ توج مانشستر يونايتد بطلا للقارة الأوروبية 3 مرات، في حين لم يسبق لفياريال حيازة أي لقب كبير في تاريخه.

ولكن أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الملقب بالغواصات الصفر يتمتع بخبرة في الفوز بالبطولة فقد سبق له اعتلاء منصة التتويج بالبطولة 3 مرات عندما كان مدربا لإشبيلية، في حين لم يمر المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بتجربة التتويج مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

وقال سولشاير بشأن مواجهة الغد "ستكون مواجهة من نوع خاص. يجب الشعور بالفخر إزاء قيادة مان يونايتد لبلوغ النهائي"، وأضاف "هذه خطوة على طريق إعادة مانشستر يونايتد".

وخلال مسيرته في اللعب، كان سولشاير قد سجل لمانشستر يونايتد هدف الفوز 2-1 في الثواني الأخيرة من المباراة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 لكن الحال تغير بمرور الوقت قياسا بتلك المرحلة الناجحة جدا لمانشستر يونايتد.

ولم يتوج مانشستر يونايتد بأي لقب منذ أن قاده جوزيه مورينيو لإحراز ثنائية كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي في عام 2017، وانضم سولشاير إلى قائمة المدربين الذين أسند إليهم النادي مهمة إعادة الفريق للمجد الذي حققه تحت قيادة أليكس فيرغسون.

وقال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد "هذه المباراة مهمة لنا.. نحن قريبون للغاية من أن نكون فريقا قادرا على المنافسة ونيل الألقاب في كل موسم".

وأضاف "ربما يمنحنا التتويج بلقب الدوري الأوروبي الدفعة التي نحتاج إليها".

واعترف سولشاير بأنه ليس من المرجح أن يتعافى المدافع هاري ماغواير من الإصابة في الوقت المناسب للمشاركة إلى جانب فيكتور ليندلوف في الدفاع، كذلك يواجه المدرب معضلة في الاختيار بين دين هندرسون وديفيد دي خيا لحراسة المرمى.

وحسم مانشستر يونايتد بالفعل مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعد أن أحرز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تشكل مباراة الغد الفرصة الوحيدة أمام فياريال للمشاركة في البطولة بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإسباني وهو ما يشكل حافزا إضافيا للفريق الإسباني.

لكن لا يزال الهدف الرئيسي لفياريال هو أن يتوّج بأول لقب كبير في تاريخه الممتد 98 عاما.

وقال المدرب إيمري "نستحق خوض هذا النهائي وسنقدم أفضل ما لدينا"، وأكد أن الفريق "سيكافح في مواجهة مانشستر يونايتد من أجل هذا اللقب".

ويعد المخضرم راؤول ألبيول الدعامة الأساسية لدفاع فياريال كذلك يعتمد الفريق بوجه كبير على باو توريس الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى فرق من بينها مانشستر يونايتد.

ووصف توريس النهائي الأوروبي بأنه "فرصة تاريخية" لفياريال الذي صعد الدرجة الأولى عام 1998 ولم يسبق له بلوغ دور نهائي، إذ خسر 5 مرات في الدور قبل النهائي بمختلف البطولات، قبل أن يتأهل للنهائي الأوروبي هذا الموسم على حساب أرسنال.

وتجدر الإشارة إلى أن فياريال سيحظى بدعم ألفي مشجع في المدرجات غدا، حيث إنه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد سُمح بحضور ما لا يزيد على 10 ألاف مشجع في الملعب.