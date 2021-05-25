أقوى خط دفاع في أكبر 5 دوريات أوروبية

لا يختلف اثنان على أن أتلتيكو مدريد -بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وطريقة لعبه الحديدية- يمتلك أقوى دفاع في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ولكن جائزة "أفضل دفاع في أوروبا" هذا العام ذهبت إلى فريق آخر.

وتلقى فريق ليل بطل الدوري الفرنسي -بقيادة المدافع البرتغالي المخضرم جوزيه فونتي (37 عاما)- 23 هدفا؛ ليتصدر بذلك قائمة أفضل خطوط الدفاع في القارة العجوز.

وجاءت قائمة الفرق على النحو التالي: