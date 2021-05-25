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أقوى خط دفاع في أكبر 5 دوريات أوروبية

ليل بطل الدوري الفرنسي أفضل خط دفاع في أوروبا (الأناضول)
ليل بطل الدوري الفرنسي أفضل خط دفاع في أوروبا (الأناضول)
25/5/2021

لا يختلف اثنان على أن أتلتيكو مدريد -بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وطريقة لعبه الحديدية- يمتلك أقوى دفاع في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ولكن جائزة "أفضل دفاع في أوروبا" هذا العام ذهبت إلى فريق آخر.

وتلقى فريق ليل بطل الدوري الفرنسي -بقيادة المدافع البرتغالي المخضرم جوزيه فونتي (37 عاما)- 23 هدفا؛ ليتصدر بذلك قائمة أفضل خطوط الدفاع في القارة العجوز.

وجاءت قائمة الفرق على النحو التالي:

  1. ليل الفرنسي: 23 هدفا
  2. أتلتيكو مدريد الإسباني: 25 هدفا
  3. باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني: 28 هدفا
  4. مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني: 32 هدفا
  5. إشبيلية الإسباني: 33 هدفا
  6. إنتر ميلان الإيطالي: 35 هدفا
  7. تشلسي الإنجليزي: 36 هدفا
  8. فولفسبورغ الألماني: 37 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية

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