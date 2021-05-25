أقوى خط دفاع في أكبر 5 دوريات أوروبية

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس ضد باريس سان جيرمان سجل رياض محرز ثنائية فوز فريقه في اللقاء ولم يُمنح جائزة رجل المباراة، وفي مواجهة الذهاب سجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة وحُرم من الجائزة.
لا يختلف اثنان على أن أتلتيكو مدريد -بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وطريقة لعبه الحديدية- يمتلك أقوى دفاع في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ولكن جائزة "أفضل دفاع في أوروبا" هذا العام ذهبت إلى فريق آخر.
وتلقى فريق ليل بطل الدوري الفرنسي -بقيادة المدافع البرتغالي المخضرم جوزيه فونتي (37 عاما)- 23 هدفا؛ ليتصدر بذلك قائمة أفضل خطوط الدفاع في القارة العجوز.
وجاءت قائمة الفرق على النحو التالي: