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يرغب أن يكون مختلفا ليشعر بالتميز.. غوارديولا وقصة خلاف مع حكم نهائي دوري الأبطال

غوارديولا ولاهوز في ثمن نهائي دوري الأبطال بموسم 2017-2018 (رويترز)
غوارديولا ولاهوز في ثمن نهائي دوري الأبطال بموسم 2017-2018 (رويترز)
24/5/2021

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يكترث بتعيين الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل أمام تشلسي، رغم خلاف علني سابق بينهما قبل 3 سنوات.

ووصف غوارديولا الحكم لاهوز بأنه "رجل يرغب في أن يكون مختلفا دائما"، بعد أن ألغى هدفا سجله ليروي ساني في الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول عام 2018، كما طرد مدرب سيتي وقتها للاحتجاج.

وفي سؤال اليوم الاثنين عن رأيه في قرار تعيين لاهوز لإدارة النهائي في بورتو، قال غوارديولا -في مؤتمر صحفي- إنه لا يكترث لهذا الأمر، وأضاف "هذا الأمر لم يشغل تفكيري ثانية واحدة. أثق تماما في فريقي، أثق تماما في اللاعبين".

وكان تقييم غوارديولا لمواطنه لاهوز بعد الخروج من البطولة في ملعب الاتحاد قبل 3 سنوات قاسيا، وقال وقتها "يرغب دائما أن يكون مختلفا لكي يشعر بأنه مميز. عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما، يتخذ هو قرارا معاكسا. طردي كان قرارا قاسيا لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة".

وأغضب الحكم ذاته غوارديولا في 2017 أمام موناكو، بعد أن نال سيرجيو أغويرو إنذارا بسبب ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، بينما كان المدرب يرى أن فريقه يستحق ركلة جزاء.

وقال غوارديولا إنه لم يستقر حتى الآن على التشكيلة الأساسية في النهائي.

المصدر : رويترز

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