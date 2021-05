بالفيديو- سيتي أكبر الفائزين وكين أبرز المتألقين.. تحليل أداء فرق الصدارة الـ7 في البريميرليغ

أسدل الستار على موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، وكان مانشستر سيتي أكبر الفائزين من الفرق وهاري كين أبرز المتألقين من اللاعبين.

وتوج سيتي باللقب برصيد 86 نقطة وبفارق 14 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، في حين كان هاري كين نجم توتنهام اللاعب الأبرز في الموسم، حيث فاز بجائزة أفضل هداف برصيد 23 هدفا متفوقا بهدف واحد على محمد صلاح هداف ليفربول، كما فاز بلقب أفضل ممرر حاسم (14 تمريرة) أيضا في إنجاز مميز يدل على أنه مهاجم شامل.

وفيما يلي نظرة تحليلية سريعة على أداء فرق الصدارة السبعة في البريميرليغ:

1- مانشستر سيتي

كان فريق المدرب بيب غوارديولا في النصف الثاني من جدول الترتيب بعد الخسارة 2-صفر أمام توتنهام في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه تعافى بشكل مذهل لينال اللقب قبل 3 جولات من النهاية.

🏆🎉👏 شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الـ 7 في تاريخه#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/xbnFxR1QOe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 23, 2021

ووصف غوارديولا لقبه الثالث في 4 سنوات في ملعب الاتحاد بأنه الأصعب، ويعود ذلك في المقام الأول إلى قيود كوفيد-19 وجدول المباريات المزدحم، لكن كانت هناك عدة أشياء وراء هذا التألق أيضا.

وتلقى سيتي دفعة قوية بالتعاقد مع المدافع روبن دياز الذي شكل شراكة قوية مع جون ستونز، وعاد كايل ووكر إلى قمة مستواه في مركز الظهير الأيمن، لينهي الفريق، المعروف بقوته الهجومية، الموسم كأفضل دفاع في المسابقة.

وظهرت إمكانات المدرب الإسباني في تطوير مستوى لاعبيه مع لاعب الوسط إيلكاي غندوغان والجناح رياض محرز الذي يقدم أفضل مواسمه مع سيتي. وسيكون سيتي مرشحا للاحتفاظ باللقب الموسم المقبل.

وكان روبن دياز اللاعب الأبرز في الفريق، واختارته رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا أفضل لاعب في الموسم، الخميس الماضي، ليصبح بذلك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ ستيف نيكول عام 1989.

2- مانشستر يونايتد

وعد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد بمواصلة التطور، لذا فمع الوجود كأقرب منافس لسيتي والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، فإنه قد يكون محقا في أن الفريق يتحسن بالفعل.

وسجل يونايتد رقما قياسيا في الدوري بتحقيق 10 انتصارات عقب التأخر في النتيجة، وجاءت 9 منها خارج الأرض.

لكن سولشاير أكد بوضوح أنه يحتاج إلى تعزيز تشكيلته، لذا فإن الضغط سيكون على إدارة التعاقدات في النادي خلال الصيف.

وربما يكون التعاقد مع مهاجم بارز مثل هاري كين أو إرلينغ هالاند، مع استمرار قلب الدفاع القوي هاري مغواير، وراء تحسن أكبر يونايتد في الموسم الجديد.

واستحق برونو فرنانديز أن يكون أهم لاعب في يونايتد، نظرا لأهدافه الحاسمة للفريق التي وضعته في المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين برصيد 18 هدفا.

3- ليفربول

في النهاية، شعر ليفربول بالسعادة بانتزاع المركز الثالث بعد موسم ابتلي فيه بالإصابات، وبدا أنه سيكون من أسوأ المواسم التي يدافع فيها فريق عن اللقب في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرجلنا حسمت تأهلنا! 💪⚽️ استمتعوا بأبرز لقطات انتصارنا على كريستال بالاس في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز وحسم التأهل إلى #دوري_أبطال_أوروبا 🔴💫pic.twitter.com/Nl2U1mmmk7#ليفربول_بالاس — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 23, 2021

وخسر ليفربول 6 مرات في 7 مباريات في فبراير/شباط ومارس/آذار، ليتراجع فريق المدرب يورغن كلوب إلى منتصف الجدول، لكن الفوز 1-صفر على وولفرهامبتون في 15 مارس/آذار كان نقطة التحول.

شكرًا لدعمكم طوال الموسم يا ريدز! 🙏🔴 مررنا بالعديد من اللحظات السعيدة والحزينة ولكننا مررنا بها معًا! 👊pic.twitter.com/wB51VmnU4d — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 23, 2021

وأنهى ليفربول الموسم بعدم الخسارة في آخر 10 مباريات، وفاز خلالها 8 مرات، ورغم أنه لم يصل أبدا إلى مستواه في الموسم السابق، فإنه نجح على الأقل في اللعب ببعض الثبات في المستوى.

وتسبب غياب العديد من اللاعبين، وأهمهم بكل تأكيد المدافع فيرجل فان دايك، في التأثير على الأداء، لكن كلوب يريد تعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

سباعية تاريخية تصحبها سيمفونية ملكية، فقط استمتعوا! 🤩pic.twitter.com/a7I3q3oB55 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2021

وبالطبع كان أهم لاعب بالفريق هو الهداف الأول للريدز خلال المواسم الأربعة الأخيرة محمد صلاح، الذي ظل ينافس على لقب الهداف حتى الجولة الأخيرة وخسر السباق بهدف واحد لصالح كين.

4- تشلسي

حتى مع الاعتبارات الصاخبة الخاصة بالنادي، فإن تشلسي قضى موسما متذبذبا، ولم يحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سوى في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض تشلسي نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، بعد أن خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي.

وهذه النهاية للموسم كانت تبدو مستحيلة في يناير/كانون الثاني عندما كان الفريق يقبع في منتصف الجدول بعد الخسارة في عدة مباريات، حتى أن البعض توقع أن النادي سيعاني أمام أفضل الأندية الأوروبية.

The boss on #AVLCHE yesterday afternoon. 👇 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 24, 2021

لكن المدرب توماس توخيل الذي تولى المسؤولية بعد فرانك لامبارد ترك بصمة سريعة في تحسين أداء خط الدفاع، وكذلك خط الوسط بوجود الثنائي نغولو كانتي وجورجينيو. وساعد ميسون ماونت الصاعد من أكاديمية الشباب بالنادي على التأقلم مع تيو فيرنر وكاي هافرتس المنضمين إلى النادي بصفقتين ضخمتين، واستحق ماونت بجدارة أن يكون أهم لاعب بالفريق هذا الموسم.

5- ليستر سيتي

نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، لكنه فقد فرصة التأهل إلى دوري الأبطال ليشعر بالمرارة أيضا.

"To get a goal like that at Wembley, he'll never forget it." ☄️@SteveWalsh5 on Youri's 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀 winner in the #FACupFinal pic.twitter.com/amiQBtk9UN — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 17, 2021

وكما حدث في الموسم الماضي، بدا أن فريق المدرب بريندان رودجرز سينهي الموسم في المربع الذهبي، لكنه تأثر بعدة غيابات بسبب الإصابات وخسر في مباريات تبدو سهلة.

وعندما تهدأ الأمور، سيشعر ليستر بأنه قدم موسما قويا وربما يحتاج إلى بعض التعاقدات هذا الصيف ليواصل نتائجه الإيجابية.

Shall we take another look? 😍 pic.twitter.com/Ov62CoSAHU — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021

ويعد جيمي فاردي أهم لاعب في الفريق هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا في البريميرليغ.

6- ويستهام يونايتد

لا يوجد دليل بالنسبة للمدرب ديفيد مويز على مدى التطور الذي حدث في ويستهام أكثر من شعور النادي بالإحباط لعدم التأهل إلى دوري الأبطال، بعد موسم واحد من الاقتراب من مراكز الهبوط.

وتولى الرجل (58 عاما) المسؤولية بدلا من مانويل بليغريني في ديسمبر/كانون الأول 2019، بينما كان النادي يتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط ولم يكن متوقعا أن يحدث كل هذا التحسن.

The composure 👏@_DeclanRice putting the icing on the cake 🧁 pic.twitter.com/pVcnjIkV1F — West Ham United (@WestHam) May 24, 2021

وربما يكون توماس سوتشيك اللاعب الأكثر تأثيرا، لكن نجاح جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد في إعادة إحياء مسيرته ساعد النادي اللندني بشدة، حيث سجل 9 أهداف وصنع 5.

ودفع وستهام ثمن تراجع بعض النتائج في المباريات الأخيرة، لكن جماهير النادي ستشعر بالتفاؤل بالمستقبل خاصة إذا انضم لينغارد بعقد نهائي.

Just look at how much this meant to @pablofornals ⚒❤️ pic.twitter.com/O4pQ1XcZTN — West Ham United (@WestHam) May 24, 2021

ورغم تألق لينغارد الملتحق بداية هذا العام، فإن لاعب الوسط المدافع توماس سوتشيك يستحق أن يكون أهم لاعب بالفريق هذا الموسم.

7- توتنهام

تصدر توتنهام الدوري في ديسمبر/كانون الأول، لكنه عانى من تراجع حاد بعد ذلك وأقيل المدرب جوزيه مورينيو في أبريل/نيسان، وتعرض دانييل ليفي رئيس النادي لانتقادات بسبب رغبته في المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، ويبدو أن أيام المهاجم هاري كين باتت معدودة.

ورغم القوة الهجومية لتوتنهام، فإن أداءه كان سيئا تحت قيادة مورينيو وافتقر للخطة الواضحة، وتكرر إهدار النقاط في المباريات رغم التقدم في النتيجة.

وبغض النظر عن المدرب الجديد لتوتنهام، فإنه سيواجه مهمة إعادة بناء الفريق، خاصة مع الغياب عن دوري الأبطال ودفع ديون الملعب الجديد الذي تكلف كثيرا، وربما يكون بيع كين هو الحل لتمويل ذلك، وهو السيناريو الحزين لمشجعي النادي.

ودون منازع، يستحق هاري كين أن يكون أهم لاعب في توتنهام كهداف للبطولة وصاحب أكثر التمريرات الحاسمة أيضا.