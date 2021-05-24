بالفيديو- غوارديولا: أغويرو سينتقل لبرشلونة المفضل لقلبي وسيلعب بجوار ميسي أفضل لاعب بالتاريخ

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم سيرجيو أغويرو أصبح قريبا من الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الشهر.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع سيتي أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-صفر على إيفرتون قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف سيتي التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي في 29 مايو/أيار الجاري في بورتو البرتغالية.

الملك يحقق رقما جديدا مع نهاية الرحلة! 👑 الكون @aguerosergiokun هو الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في الـ @premierleague! 🔥 🔷 #السيتي pic.twitter.com/HfsQ8tJtkT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 23, 2021

ويثق غوارديولا بأن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني 3 مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

مشوار أخير مع الملك أجويرو في الاتحاد! 💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/b2S9FBDLoK — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 23, 2021

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) (BBC) "ربما أكشف عن سر، وهو أنه (أغويرو) قريب من التوصل إلى اتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة، سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل) ميسي".

ستظل مكانتك كما هي في قلوبنا دائما! 💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/ZAb0Z1hsnN — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 23, 2021

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل و5 نقاط عن ريال مدريد، وخرج برشلونة من دور الـ16 لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف غوارديولا "أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر، وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب".