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بالفيديو- غوارديولا: أغويرو سينتقل لبرشلونة المفضل لقلبي وسيلعب بجوار ميسي أفضل لاعب بالتاريخ

لاعبو سيتي يرفعون أغويرو بعد التتويج بلقب البريميرليغ (غيتي)
لاعبو سيتي يرفعون أغويرو بعد التتويج بلقب البريميرليغ (غيتي)
24/5/2021

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم سيرجيو أغويرو أصبح قريبا من الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الشهر.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع سيتي أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-صفر على إيفرتون قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف سيتي التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي في 29 مايو/أيار الجاري في بورتو البرتغالية.

ويثق غوارديولا بأن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني 3 مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) (BBC) "ربما أكشف عن سر، وهو أنه (أغويرو) قريب من التوصل إلى اتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة، سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل) ميسي".

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل و5 نقاط عن ريال مدريد، وخرج برشلونة من دور الـ16 لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف غوارديولا "أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر، وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب".

المصدر : رويترز

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