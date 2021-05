بالفيديو- بعد ضياع لقب الليغا.. بنزيمة يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

وجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الشكر لجماهير ريال مدريد الإسباني على وقوفها مع الفريق ودعمها له في كل الأوقات رغم خروجه خالي الوفاض في الموسم الحالي دون تحقيق أي لقب، وذلك بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد يأمل بتحقيق لقب الليغا إذا تعثر الجار أتلتيكو مدريد في مباراته الأخيرة مقابل فوز الريال، إلا أن الفريقين فازا في مباراة الجولة الـ38 من الدوري ليتوج فريق العاصمة الآخر باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

ونشر بنزيمة قائد ريال مدريد في آخر مبارياته بالموسم تغريدة خاصة لمشجعي الملكي على حسابه الرسمي في موقع تويتر قال فيها "حاولنا حتى النهاية، شكرا للجميع على دعمنا في انتصاراتنا وهزائمنا، والقتال مستمر للموسم المقبل".

We tried until the end… Thanks everyone for supporting us in our victories and our defeats.. The fight continues for next season 💪🏻❤️🙏🏼 #nevergiveup #halamadrid #nueve ⚔️🔥 #alhamdulillah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/Qj5HGC3z4G

وتفاعل عدد كبير من الجماهير المدريدية مع تغريدة بنزيمة، مؤكدين على دعمهم الكامل للميرينغي، ومشيدين بالأداء الكبير الذي قدمه الفرنسي بقيادة هجوم ريال مدريد وكان أحد أفضل لاعبي الفريق على مدار الموسم حتى آخر مباراة ضد فياريال (2-1)، حيث أحرز فيها هدفا وصنع هدف الفوز.

وعلق أحد المغردين لبنزيمة "لا يمكنك القيام بكل شيء بمفردك، فأنت بحاجة إلى الدعم في الموسم المقبل"، في حين طالب آخرون باحترام المهاجم الفرنسي وتقدير دوره الكبير في ريال مدريد بتقديمه أفضل أداء له منذ سنوات.

وأنهى بنزيمة الموسم في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا خلف المتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (30).

You cannot do it all alone, you need to be backed next season. #HalaMadrid https://t.co/Pxxt59orMx

This man came off the back of 2 bad seasons (in terms of goalscoring) when Cristiano left. A lot of fans expected Gareth and Marco to step up yet they didn't. In came Karim Benzema who went on to carry our attack. 87 goals in 147 games.

Put some respect to his name https://t.co/ZsvxD1jg28

