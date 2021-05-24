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بالفيديو- بعد ضياع لقب الليغا.. بنزيمة يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

بنزيمة أنهى الموسم بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا (الأناضول)
بنزيمة أنهى الموسم بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا (الأناضول)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202101:05 PM (مكة المكرمة)

وجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الشكر لجماهير ريال مدريد الإسباني على وقوفها مع الفريق ودعمها له في كل الأوقات رغم خروجه خالي الوفاض في الموسم الحالي دون تحقيق أي لقب، وذلك بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد يأمل بتحقيق لقب الليغا إذا تعثر الجار أتلتيكو مدريد في مباراته الأخيرة مقابل فوز الريال، إلا أن الفريقين فازا في مباراة الجولة الـ38 من الدوري ليتوج فريق العاصمة الآخر باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

ونشر بنزيمة قائد ريال مدريد في آخر مبارياته بالموسم تغريدة خاصة لمشجعي الملكي على حسابه الرسمي في موقع تويتر قال فيها "حاولنا حتى النهاية، شكرا للجميع على دعمنا في انتصاراتنا وهزائمنا، والقتال مستمر للموسم المقبل".

وتفاعل عدد كبير من الجماهير المدريدية مع تغريدة بنزيمة، مؤكدين على دعمهم الكامل للميرينغي، ومشيدين بالأداء الكبير الذي قدمه الفرنسي بقيادة هجوم ريال مدريد وكان أحد أفضل لاعبي الفريق على مدار الموسم حتى آخر مباراة ضد فياريال (2-1)، حيث أحرز فيها هدفا وصنع هدف الفوز.

وعلق أحد المغردين لبنزيمة "لا يمكنك القيام بكل شيء بمفردك، فأنت بحاجة إلى الدعم في الموسم المقبل"، في حين طالب آخرون باحترام المهاجم الفرنسي وتقدير دوره الكبير في ريال مدريد بتقديمه أفضل أداء له منذ سنوات.

 

وأنهى بنزيمة الموسم في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا خلف المتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (30).

 

المصدر : وكالة سند

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