العدوان على غزة كشف معادن نجوم- شاهد.. أبو تريكة يشيد بتضامن محرز مع القضية الفلسطينية

أشاد نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة بتضامن النجم الجزائري رياض محرز مع القضية الفلسطينية خلال احتفالات فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك من خلال رفع العلم الفلسطيني على ملعب الاتحاد.

وقال أبو تريكة في الأستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) أمس الأحد "العدوان الإسرائيلي على فلسطين كان كاشفة أظهرت معادن نجوم كبار في كرة القدم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية".

وأضاف "في فترة الـ11 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة ظهر الوجه المشرق للرياضيين، فالقضية الفلسطينية إنسانيا يجب أن تتضامن معها، واللفتة الإنسانية والمواقف هي التي تبقى خالدة في أذهان الناس".

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق نجوم كرة القدم كونهم ليسوا لاعبين فحسب، وإنما يجب أن يتحولوا إلى قدوة وأصحاب رسالة بنشر الوعي في العالم الغربي والأوروبي عن القضية الفلسطينية، لأنها حسب وصفه "البوصلة والكاشفة للأمة".

يصعب علينا توجيه التحية لكل من تضامن مع فلسطين من المشاهير والنجوم، فهم من الكثرة بحيث يستحيل حصرهم، إن كانوا عربا أو مسلمين، أم من أحرار العالم. آخرهم الجزائري رياض محرز في بريطانيا، والمصري عمرو وردة في اليونان، وقبلهما كثيرون. أبو تريكة يتصدّر دائما. فلسطين قضية كل الأحرار. pic.twitter.com/sHobyIoGtP — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 23, 2021

وشكر ناشطون فلسطينيون وعرب أبو تريكة على كلماته الداعمة والمؤيدة للحق الفلسطيني دائما وفي كل المنابر.

شكرا محمد ابو تريكه / يا ربي هذا انسان عظيم جدا — Palestine qadi (@ALQadiPAL) May 24, 2021

🇪🇬🇵🇸🥰 ومازالت الأمة بها من يعطينا أمانة الكلمة العاقل الرشيد #تريكة https://t.co/d5Re6kb617 — Director Amr (@DirectorAmr1) May 23, 2021

عندما يتحدث أمير القلوب فلينصت الجميع .. كلمات من ذهب للماجيكو@trikaofficial https://t.co/zOnpy0F2FE — Ɱɾ.‌🇭ÃϻĎЎ ‌‌‌🇾ỖǗŜŜẸƑ ®️ (@LNcCnHi2He2106P) May 23, 2021

تريكة دا ف حته تانيه لوحده .. 👏🏻❤️🇵🇸 https://t.co/63eulGXFKY — سعيد 🇵🇸 (@Saeedgamall) May 23, 2021

قد ايه تريكة إنسان جميل ❤❤ https://t.co/1rFjr33sk7 — Mohamed Morsi (@Mohamed_morsi97) May 23, 2021