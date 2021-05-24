البث الحي
كرة قدم

العدوان على غزة كشف معادن نجوم- شاهد.. أبو تريكة يشيد بتضامن محرز مع القضية الفلسطينية

محرز يمسك العلم الفلسطيني بيده اليسرى ويأخذ علم الجزائر باليد الأخرى (رويترز)
محرز يمسك العلم الفلسطيني بيده اليسرى ويأخذ علم الجزائر باليد الأخرى (رويترز)
24/5/2021

أشاد نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة بتضامن النجم الجزائري رياض محرز مع القضية الفلسطينية خلال احتفالات فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك من خلال رفع العلم الفلسطيني على ملعب الاتحاد.

وقال أبو تريكة في الأستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) أمس الأحد "العدوان الإسرائيلي على فلسطين كان كاشفة أظهرت معادن نجوم كبار في كرة القدم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية".

وأضاف "في فترة الـ11 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة ظهر الوجه المشرق للرياضيين، فالقضية الفلسطينية إنسانيا يجب أن تتضامن معها، واللفتة الإنسانية والمواقف هي التي تبقى خالدة في أذهان الناس".

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق نجوم كرة القدم كونهم ليسوا لاعبين فحسب، وإنما يجب أن يتحولوا إلى قدوة وأصحاب رسالة بنشر الوعي في العالم الغربي والأوروبي عن القضية الفلسطينية، لأنها حسب وصفه "البوصلة والكاشفة للأمة".

وشكر ناشطون فلسطينيون وعرب أبو تريكة على كلماته الداعمة والمؤيدة للحق الفلسطيني دائما وفي كل المنابر.

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

بعد مباراة لمانشستر يونايتد.. شاهد- بوغبا وديالو يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد

رفع النجم الفرنسي بول بوغبا ورفيقه في مانشستر يونايتد أماد ديالو العلم الفلسطيني بعد نهاية المباراة، التي جمعت فريقهما بنادي فولهام اليوم الثلاثاء في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

18/5/2021

بالفيديو.. محرز يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ونهائي دوري الأبطال وحلم الكرة الذهبية

كشف النجم الجزائري رياض محرز، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن مستقبله مع فريقه المتوج بلقب البريميرليغ، وعن فرصه في الفوز على تشلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.

16/5/2021
المزيد من كرة قدم

يرغب أن يكون مختلفا ليشعر بالتميز.. غوارديولا وقصة خلاف مع حكم نهائي دوري الأبطال

غوارديولا ولاهوز في ثمن نهائي دوري الأبطال بموسم 2017-2018 (رويترز)

بالفيديو- سيتي أكبر الفائزين وكين أبرز المتألقين.. تحليل أداء فرق الصدارة الـ7 في البريميرليغ

مانشستر سيتي توج بلقب البريميرليغ بفارق كبير عم وصيفه مانشستر يونايتد (غيتي)

بالفيديو- بعد ضياع لقب الليغا.. بنزيمة يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

بنزيمة أنهى الموسم بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا (الأناضول)

بالفيديو- غوارديولا: أغويرو سينتقل لبرشلونة المفضل لقلبي وسيلعب بجوار ميسي أفضل لاعب بالتاريخ

لاعبو سيتي يرفعون أغويرو بعد التتويج بلقب البريميرليغ (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)

بعد إطلاق النار على دب الماء.. تعرف على أغرب حيوان يستطيع تحمل العيش في الفضاء

في عام 2007 أُرسل دب الماء في تجربة علمية إلى محطة الفضاء الدولية (شترستوك)

بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة.. الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ومطالب دولية بالإفراج عنهما

الرئيس باه نداو كُلف بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي (رويترز)

عقوبات أوروبية بعد اعتقال روسيا البيضاء صحفيا باعتراض طائرته في الجو

زعماء الاتحاد الأوروبي طالبوا بإطلاق سراح الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش (الجزيرة)