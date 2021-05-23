وسط تدابير احترازية.. الجماهير تُزين السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في الدوحة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2020 إقامة المباراة بنسختها الـ29 بحضور جماهيري بنسبة 30%.

وستجمع المباراة بين فريقي النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وفريق نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وستُقام المباراة يوم الجمعة المقبل عند الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة (6 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت الدار البيضاء)، على ملعب "جاسم بن حمد" في نادي السد الرياضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة القطرية وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي فُرضت أخيرًا في الدولة على مراحل عدة للحد من انتشار فيروس كورونا بخاصة في ما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي يُسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم.

وفرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب التزامها من الجميع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم على النحو الآتي:

– يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح "كوفيد-19″، وكذلك يسمح للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا خلال 9 أشهر التي تسبق موعد المباراة.

– يلتزم المنظمون والحضور بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة.

– لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخال الجمهور لها إلى المدرجات.

– لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الملعب وخارجه بخاصة عند المداخل.

– التزام قواعد التباعد الاجتماعي التزاما تامًّا وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وكان الزمالك المصري قد تُوّج بطلًا لكأس السوبر الأفريقي 2019 في نسخته الـ28، في حين تُوّج فريق الرجاء المغربي بالنسخة الـ27.

ويتصدر النادي الأهلي المصري قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الأفريقي (6 مرات) بفوزه في 6 نهائيات من أصل 8 خاضها، كان آخرها في نسخة 2014 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

في حين لم يسبق لنادي نهضة بركان المغربي الفوز بكأس السوبر الأفريقي، وستكون مشاركته في مواجهة الأهلي الأولى له في المسابقة.

يُذكر أن فريق الأهلي المصري تُوّج بلقب أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك، في حين جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز المصري.