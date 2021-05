ناد برتغالي يعرض على بوفون ‭"‬فطائر وتذاكر متحف" مقابل التعاقد معه

يحلم نادي بلينينسيش المنتمي لدوري الدرجة الخامسة البرتغالي لكرة القدم بإقناع حارس يوفنتوس الأسطوري جيانلويجي بوفون بالانضمام إلى صفوفه في نهاية الموسم، لكنه عرض عليه ‭"‬فطائر الكاستر وتذاكر لمتحف".

وقال بوفون الأسبوع الماضي إنه سيرحل عن يوفنتوس عند انتهاء عقده بنهاية الموسم، لكن الحارس البالغ عمره 43 عاما ترك الباب مفتوحا لإكمال مسيرته في أي مكان آخر.

وكتب النادي المنتمي للشبونة خطابا مفتوح لبوفون قال فيه "سمعنا أنك تبحث عن تحد جديد وترحب بالاستماع لعروض مجنونة ومحفزة".

وأضاف "لذا قررنا تقديم عرض لا يقاوم. ماذا عن الانتقال إلى لشبونة لمساعدتنا في العودة سريعا إلى مكانتنا بكرة القدم البرتغالية. دوري الدرجة الأولى".

Hello @gianluigibuffon, we have an irrefutable proposal for you: how about moving to Lisbon and playing in a 4 times national champion that is struggling to return to its place? 💙🙌

Read this: https://t.co/93TWw1UOGK #tweetpastel pic.twitter.com/YmiPCgMiJq

— Os Belenenses (@CFosBelenenses) May 22, 2021