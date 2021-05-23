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ناد برتغالي يعرض على بوفون ‭"‬فطائر وتذاكر متحف" مقابل التعاقد معه

بوفون قائد يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا (رويترز)
بوفون قائد يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا (رويترز)
22/5/2021

يحلم نادي بلينينسيش المنتمي لدوري الدرجة الخامسة البرتغالي لكرة القدم بإقناع حارس يوفنتوس الأسطوري جيانلويجي بوفون بالانضمام إلى صفوفه في نهاية الموسم، لكنه عرض عليه ‭"‬فطائر الكاستر وتذاكر لمتحف".

وقال بوفون الأسبوع الماضي إنه سيرحل عن يوفنتوس عند انتهاء عقده بنهاية الموسم، لكن الحارس البالغ عمره 43 عاما ترك الباب مفتوحا لإكمال مسيرته في أي مكان آخر.

وكتب النادي المنتمي للشبونة خطابا مفتوح لبوفون قال فيه "سمعنا أنك تبحث عن تحد جديد وترحب بالاستماع لعروض مجنونة ومحفزة".

وأضاف "لذا قررنا تقديم عرض لا يقاوم. ماذا عن الانتقال إلى لشبونة لمساعدتنا في العودة سريعا إلى مكانتنا بكرة القدم البرتغالية. دوري الدرجة الأولى".

وتعهد النادي بأن يشمل عرضه تذاكر إلى العديد من أماكن الجذب السياحي بالمدينة واشتراك سنوي بمتحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا.

كما عرض 6 فطائر بالكاستر أسبوعيا، وهي من أشهر أنواع الحلوى في البرتغال مضيفا "ستستمتع بها بالتأكيد دون تغيير حميتك الغذائية".

وحقق بلينينسيش لقب الدوري البرتغالي مرة واحدة وكأس البرتغال 3 مرات.

كما حاول إغراء الحارس بمقارنة وضعه بالنادي الأول لبوفون بارما الذي هبط للدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي في 2015 بعد الإفلاس.

وواصل "هل تتذكر المسار الذي اتخذه ناديك العزيز بارما؟ نحن في موقف مشابه".

ويعد بوفون من أفضل حراس المرمى في التاريخ وتوج بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات، بجانب كأس إيطاليا 4 مرات مع يوفنتوس، كما فاز بكأس العالم مع إيطاليا في 2006.

المصدر : رويترز

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