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شاهد.. محرز يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي برفع علم فلسطين

محرز يرفع العلم الفلسطيني ويتوشح العلم الجزائري في ملعب الاتحاد (غيتي)
محرز يرفع العلم الفلسطيني ويتوشح العلم الجزائري في ملعب الاتحاد (غيتي)
23/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202101:01 AM (مكة المكرمة)

رفع النجم الجزائري رياض محرز علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، خلال احتفالاته مع رفاقه في مانشستر سيتي برفع درع الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار محرز رفع العلم الفلسطيني في وسط ملعب الاتحاد وأمام الجماهير، التي حضرت للاحتفال بتتويج النادي السماوي بالدوري للمرة السابعة في تاريخه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها محرز عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وسبق له نشر رسالة تضامن مع أهالي حي الشيخ جراح عند بداية الأحداث الأخيرة في فلسطين.

وكان محرز ضمن عدد من النجوم العرب والعالميين في عالم كرة القدم، الذين وجهوا رسائل تضامن للشعب الفلسطيني، بعد استهداف المصلين في المسجد الأقصى والسعي لطرد سكان حي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة مؤخرا.

وبتتويجه اليوم، رفع محرز رصيده من الألقاب في الدوري الإنجليزي إلى 3، ويسعى للتتويج بأغلى منافسة على مستوى الأندية حين يواجه تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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