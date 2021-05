شاهد.. محرز يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي برفع علم فلسطين

رفع النجم الجزائري رياض محرز علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، خلال احتفالاته مع رفاقه في مانشستر سيتي برفع درع الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار محرز رفع العلم الفلسطيني في وسط ملعب الاتحاد وأمام الجماهير، التي حضرت للاحتفال بتتويج النادي السماوي بالدوري للمرة السابعة في تاريخه.

Riyad Mahrez there draped in an Algerian flag waving the Palestine flag all around the stadium pic.twitter.com/UDwlqARLgF

— Simon Bajkowski (@spbajko) May 23, 2021