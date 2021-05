سأسبب فوضى إذا تحدثت.. رسالة غامضة من غاريث بيل في ختام مشواره مع توتنهام

زاد المهاجم الويلزي غاريث بيل الغموض حول مستقبله، بعد خوض آخر مباراة له مع توتنهام في الموسم الحالي.

واختتم بيل الموسم مع توتنهام بشكل مثالي، وسجل هدفين ليساهم في فوز فريقه على ليستر سيتي 4-2 اليوم الأحد.

ولعب بيل معارا إلى توتنهام في الموسم الحالي من ريال مدريد، ويرتبط بعقد مع النادي الملكي ينتهي بختام الموسم المقبل.

وبعد مباراة اليوم أدلى بيل بتصريحات غامضة، وقال بشأن مستقبله "أنا أعرف ما سأفعله في المستقبل؛ لكن إن تحدثت سأتسبب في فوضى".

"I'm not thinking about anything else other than Wales"

Gareth Bale refuses to speak about his future and says it will be decided after #Euro2020 pic.twitter.com/l7BbwSJyL2

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 23, 2021