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سأسبب فوضى إذا تحدثت.. رسالة غامضة من غاريث بيل في ختام مشواره مع توتنهام

غاريث بيل سجل 16 هدفا مع توتنهام في الموسم الحالي (رويترز)
غاريث بيل سجل 16 هدفا مع توتنهام في الموسم الحالي (رويترز)
23/5/2021

زاد المهاجم الويلزي غاريث بيل الغموض حول مستقبله، بعد خوض آخر مباراة له مع توتنهام في الموسم الحالي.

واختتم بيل الموسم مع توتنهام بشكل مثالي، وسجل هدفين ليساهم في فوز فريقه على ليستر سيتي 4-2 اليوم الأحد.

ولعب بيل معارا إلى توتنهام في الموسم الحالي من ريال مدريد، ويرتبط بعقد مع النادي الملكي ينتهي بختام الموسم المقبل.

وبعد مباراة اليوم أدلى بيل بتصريحات غامضة، وقال بشأن مستقبله "أنا أعرف ما سأفعله في المستقبل؛ لكن إن تحدثت سأتسبب في فوضى".

وأضاف بيل -في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) "أنا مركّز على التحضير لأمم أوروبا مع ويلز، ولن أكشف عن مستقبلي قبل نهاية هذه المسابقة. لا أفكر حاليا سوى في إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وسجل بيل 16 هدفا في 34 مباراة، ولا يبدو أن ريال مدريد سيرحب بعودته للفريق في الموسم المقبل، وسيرحب بأي عرض للتعاقد معه، غير أن أجره البالغ 30 مليون يورو سنويا يقلص قائمة المهتمين باللاعب.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن بيل يخطط للعودة إلى ريال مدريد لإتمام السنة المتبقية من عقده، واعتزال كرة القدم بعد ذلك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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