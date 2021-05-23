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الدوري الإنجليزي.. ليفربول وتشلسي يحسمان صراع دوري الأبطال ومانشستر سيتي يحتفل باللقب مع جماهيره

مانشستر سيتي احتفل مع جماهيره في ملعب الاتحاد بلقب الدوري الإنجليزي (غيتي)
مانشستر سيتي احتفل مع جماهيره في ملعب الاتحاد بلقب الدوري الإنجليزي (غيتي)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202109:13 PM (مكة المكرمة)

شهدت الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حسم ليفربول وتشلسي بطاقتي التأهل الأخيرتين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، واحتفل مانشستر سيتي بالتتويج باللقب أمام جماهيره في ملعب الاتحاد.

وتغلب ليفربول 2-صفر على ضيفه كريستال بالاس، وأنهى الفريق المتوج باللقب في الموسم الماضي مشواره في البطولة هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

ورغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1، ضمن تشلسي التأهل باحتلاله المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

واستفاد تشلسي من خسارة ليستر سيتي على ميدانه أمام توتنهام 4-2، وأنهى ليستر -المتوج مؤخرا بكأس الاتحاد الإنجليزي- الموسم في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، وضمن الوجود في بطولة الدوري الأوروبي، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز السابع.

وكان مانشستر سيتي، الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم، ووصيفه مانشستر يونايتد، قد حصلا على أول تذكرتين لدوري الأبطال، وبقي الصراع مشتعلا بين فرق تشلسي وليفربول وليستر سيتي، للحصول على آخر بطاقتين للمسابقة القارية خلال المرحلة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

وتوج مهاجم توتنهام هاري كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفا، بفارق هدف عن النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح.

وعلى ملعب الاتحاد احتفل مانشستر سيتي باللقب أمام جماهيره، ورفع اللاعبون درع البطولة بعد فوزهم الساحق على إيفرتون 5-صفر.

وكانت المباراة آخر ظهور لسيرخيو أغويرو في ملعب الاتحاد، وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفين، وحظي بتكريم خاص من زملائه في الفريق ومن الجماهير الحاضرة في الملعب.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أرسنال على ضيفه برايتون 2-صفر، ونيوكاسل على مضيفه فولهام بالنتيجة نفسها، وليدز يونايتد على ضيفه ويست بروميتش ألبيون 3-1، وويستهام يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون 3-صفر، ومانشستر يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون 2-1، وشيفيلد يونايتد على ضيفه بيرنلي 1-صفر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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