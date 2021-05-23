الإعصار النرويجي يضرب كرة القدم.. هالاند يواصل التألق ويتفوق على ميسي ورونالدو ومبابي

إعصار النرويجي إيرلينغ هالاند هداف دورتموند لا يزال يضرب كرة القدم العالمية ويتفوق على كبار نجوم الساحرة المستديرة.

ففي هذا الموسم سجل الدولي النرويجي 41 هدفا مع دورتموند في جميع المسابقات وهو يبلغ من العمر 20 عاما فقط، ليكون أصغر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يبلغ هذا الرقم في السنوات الـ24 الأخيرة.

وبهذا يكون هالاند سجل 40 هدفا على الأقل في الموسم قبل نجوم كالأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كليان مبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فميسي سجل مع برشلونة 47 هدفا في سن الـ22 في موسم 2009-2010، ومبابي سجل مع باريس سان جيرمان 41 هدفا هذا الموسم في سن الـ22، أما رونالدو فتأخر حتى سن الـ23 ليسجل مع مانشستر يونايتد 42 هدفا في موسم 2007-2008، أما ليفاندوفسكي فسجل مع بايرن ميونخ 42 هدفا في موسم 2015-2016 عندما كان يبلغ 27 عاما.