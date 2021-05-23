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اعترافات غوارديولا عن ميسي

غوارديولا عن لاعبي برشلونة الذين دربهم: كانوا لاعبين يعشقون المنافسة، تعلمت منهم الكثير، كل 3 أيام كانوا يريدون الفوز (رويترز)
غوارديولا عن لاعبي برشلونة الذين دربهم: كانوا لاعبين يعشقون المنافسة، تعلمت منهم الكثير، كل 3 أيام كانوا يريدون الفوز (رويترز)
23/5/2021

شارك الإسباني بيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي- في جلسة حوار مباشرة مع نجوم سابقين هم الإيطاليون أنطونيو كاسانو وكريستيان فيري ودانييل أداني؛ للحديث عن أبرز محطات مسيرته المميزة.

وركز "الفليسوف" على الفترة التي كان يشرف فيها على تدريب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتأثير الأخير على مسيرته التدريبية.

وأوضح أن "ميسي قوي، بل هو الأقوى، فإضافة إلى جودته الكروية؛ هو قوي على المستوى الذهني".

وتابع "في السنوات الأربع في برشلونة، كنا نجري مباريات كثيرة بالتدريبات، ولم يكن يخسر أي مباراة، لديه عقلية تنافسية لا يمتلكها سوى 4 أو 5 لاعبين في تاريخ اللعبة، وهذا أمر يتميزون به".

وأكد "جميعنا نعلم أن ميسي هو الأفضل، بعدها جاء 6 أو 7 لاعبين آخرين كانوا أيضا أقوياء".

كما تحدث بشكل عام عن سنواته في الكامب نو، وكشف قائلا "كانوا لاعبين يعشقون المنافسة، تعلمت منهم الكثير، كل 3 أيام كانوا يريدون الفوز، ينافسون أنفسهم ويتفوقون على زملائهم في الفريق نفسه، كنت محظوظا لأنني دربت فريقا هو من بين الأفضل في التاريخ، 7 أو 8 لاعبين من أكاديمية "لاماسيا" بأعمار كروية مناسبة (24 و25 و26)".

وواصل "سيرجيو بوسكيتس ذكي جدا ويفهم التعليمات بسرعة ويطبقها، لا يمتلك القوة الجسمانية ولكنه ذكي، ماسكيرانو (خافيير) هو أحد أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز قلب الدفاع في العالم".

وختم "عندما يستمر اللاعب في مركزه ويحافظ عليه مع برشلونة لمدة 10 أعوام، يعني هذا أنه قوي".

المصدر : ماركا

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