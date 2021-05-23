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أهدى فريقه 35 نقطة.. هكذا مهد سواريز طريق الليغا لأتلتيكو

سواريز سجل 21 هدفا هذا الموسم بقميص أتلتيكو مدريد (غيتي)
سواريز سجل 21 هدفا هذا الموسم بقميص أتلتيكو مدريد (غيتي)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202102:36 PM (مكة المكرمة)

هدفان في المباراتين الأخيرتين من الدوري الإسباني لكرة القدم، سجلهما النجم الأوروغواياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد حسما لقب الليغا للـ"روخيبلانكوس".

وليس فقط الهدفان الأخيران اللذان سجلهما "البيستوليرو" كانا مهمين للفريق، بل إن الأرقام تؤكد أن 17 هدفا من بين 21 سجلها سواريز هذا الموسم منحت "الأتلتي" 35 نقطة هذا الموسم.

وتشير أرقام الليغا إلى أن سواريز أسهم بفوز الفريق في هذه المباريات:

  • سجل سواريز هدفا في فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو بهدفين دون رد.
  • سجل هدفين في فوز أتلتيكو مدريد على إليتشي (3-1).
  • سجل هدف الفوز لفريقه على خيتافي (1-صفر).
  • سجل هدف الفوز لفريقه على ألافيس (2-1).
  • سجل هدفي فريقه في الفوز على إيبار (2-1).
  • سجل هدفا في فوز فريقه على فالنسيا (3-1).
  • سجل هدفين في فوز فريقه على قاديش (4-2).
  • سجل هدفي فريقه في تعادل فريقه مع سيلتا فيغو (2-2).
  • سجل هدف التعادل لفريقه أمام ريال مدريد (1-1).
  • سجل هدفا في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو (2-1).
  • سجل هدف الفوز لفريقه على ألافيس بهدف نظيف.
  • سجل هدف الفوز لفريقه على أوساسونا (2-1).
  • سجل هدف الفوز لفريقه على بلد الوليد (2-1).
المصدر : مواقع إلكترونية

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