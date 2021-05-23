أهدى فريقه 35 نقطة.. هكذا مهد سواريز طريق الليغا لأتلتيكو

هدفان في المباراتين الأخيرتين من الدوري الإسباني لكرة القدم، سجلهما النجم الأوروغواياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد حسما لقب الليغا للـ"روخيبلانكوس".

وليس فقط الهدفان الأخيران اللذان سجلهما "البيستوليرو" كانا مهمين للفريق، بل إن الأرقام تؤكد أن 17 هدفا من بين 21 سجلها سواريز هذا الموسم منحت "الأتلتي" 35 نقطة هذا الموسم.

وتشير أرقام الليغا إلى أن سواريز أسهم بفوز الفريق في هذه المباريات: