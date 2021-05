بالفيديو.. ليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر الصامد منذ 49 عاما

حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ اليوم السبت رقم غيرد مولر القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم، والصامد منذ 49 عاما بعد أن سجل في الدقيقة الأخيرة من آخر مباراة لفريقه هذا الموسم في الانتصار 5-2 على أوغسبورغ، ليرفع حصيلته إلى 41 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم أسطورة بايرن السابق.

