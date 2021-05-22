بالفيديو.. ليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر الصامد منذ 49 عاما

بهدفه الذي سجله في فوز بايرن على مضيفه لاتسيو 4-1 بدوري الأبطال الأوروبي، يثبت البولندي روبرت ليفاندوفسكي قيمته الثابتة كأفضل اللاعبين العالميين، وأنه هداف من كوكب آخر.
حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ اليوم السبت رقم غيرد مولر القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم، والصامد منذ 49 عاما بعد أن سجل في الدقيقة الأخيرة من آخر مباراة لفريقه هذا الموسم في الانتصار 5-2 على أوغسبورغ، ليرفع حصيلته إلى 41 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم أسطورة بايرن السابق.
The moment @Lewy_Official made #Bundesliga history with his 41st goal of the season! ❤️ pic.twitter.com/NCrARxbt23
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 22, 2021
Five more goals for @FCBayernEN and the #Bundesliga scoring record for @Lewy_Official – talk about going out with a bang! 💥#FCBFCA pic.twitter.com/H6SCKdbIqk
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 22, 2021
ويحتل المهاجم البولندي بالفعل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 277 هدفا، ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفا.
41‼️#Lewandowski#Bundesliga#Rekordpic.twitter.com/O8ZSRl2JJP
— Jim Bee (@JimBee_PL) May 22, 2021
وحقق مولر الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972 حين سجل 40 هدفا، وهو رقم عادله ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.
4⃣1⃣ goals. 🔥
Top scorer. Record breaker. @Lewy_Official. 👑 pic.twitter.com/rgJpev6oJC
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 22, 2021
وبعد أن سجل ليفاندوفسكي 34 هدفا في الموسم الماضي تمكن المهاجم البولندي من تحطيم الرقم هذا الموسم رغم أنه غاب عن 5 مباريات بسبب الإصابة، مما يضاعف إنجازه التاريخي.
41 😱 pic.twitter.com/SXkDUd4C25
— 🏆 أبطال البوندسليجا 🏆 (@FCBayernAr) May 22, 2021