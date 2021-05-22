بالفيديو- بفضل هدافه سواريز.. أتلتيكو مدريد يفوز بلقب الدوري الإسباني

قاد النجم الأورغواياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدف الفوز 2-1 على مضيفه بلد الوليد في الجولة 38 الأخيرة هذا الموسم.

وحول أتلتيكو تأخره بهدف إلى فوز 2-1 ليرفع رصيده إلى 86 على قمة الترتيب يليه ريال مدريد، الذي فاز على فياريال 2-1 أيضا برصيد 84 نقطة.

تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد، وتعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو في الدقيقة 57، وأضاف سواريز هدف الفوز بعدها بعشر دقائق.

هدف بوزن الليغا ⚖️👏

هل هذا الهدف هو الأغلى لسواريز في مسيرته الكروية ؟ 🤔#الدوري_الإسباني #سواريز #أتلتيكو pic.twitter.com/z8PAlQ23Tf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2021

ورفع سواريز رصيده إلى 21 هدفا على قمة هدافي أتلتيكو محتلا المركز الرابع في قائمة هدافي الليغا هذا الموسم، التي يتصدرها زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي برصيد 30 هدفا.

وفاز أتلتيكو باللقب بعد غياب 7 سنوات بعد منافسة شرسة حتى الدقيقة الأخيرة من الموسم، حيث كان مهددا بانتقال اللقب إلى جاره ريال مدريد في حال سقوطه في بلد الوليد وفوز الملكي، ليفوز أتلتيكو بلقب الليغا للمرة 11 في تاريخه.

بعد تتويج 2013/2014 اتلتيكو مدريد يعود للتتويج و الإطاحة بهمينة "برشلونة" و "ريال مدريد" ⚪🏆🔴#LaLigaSantander#LaLigaHistory pic.twitter.com/y6LzKTfetN — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2021

وعزز برشلونة وجوده في المركز الثالث برصيد 79 نقطة بعد فوزه على إيبار بهدف بدون رد سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 85.