البث الحي
كرة قدم

بالفيديو- بفضل هدافه سواريز.. أتلتيكو مدريد يفوز بلقب الدوري الإسباني

سواريز يحتفل بتسجيله هدف الفوز وسط حسرة مدافع وحارس بلد الوليد (غيتي)
سواريز يحتفل بتسجيله هدف الفوز وسط حسرة مدافع وحارس بلد الوليد (غيتي)
22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202109:31 PM (مكة المكرمة)

قاد النجم الأورغواياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدف الفوز 2-1 على مضيفه بلد الوليد في الجولة 38 الأخيرة هذا الموسم.

وحول أتلتيكو تأخره بهدف إلى فوز 2-1 ليرفع رصيده إلى 86 على قمة الترتيب يليه ريال مدريد، الذي فاز على فياريال 2-1 أيضا برصيد 84 نقطة.

تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد، وتعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو في الدقيقة 57، وأضاف سواريز هدف الفوز بعدها بعشر دقائق.

ورفع سواريز رصيده إلى 21 هدفا على قمة هدافي أتلتيكو محتلا المركز الرابع في قائمة هدافي الليغا هذا الموسم، التي يتصدرها زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي برصيد 30 هدفا.

وفاز أتلتيكو باللقب بعد غياب 7 سنوات بعد منافسة شرسة حتى الدقيقة الأخيرة من الموسم، حيث كان مهددا بانتقال اللقب إلى جاره ريال مدريد في حال سقوطه في بلد الوليد وفوز الملكي، ليفوز أتلتيكو بلقب الليغا للمرة 11 في تاريخه.

وعزز برشلونة وجوده في المركز الثالث برصيد 79 نقطة بعد فوزه على إيبار بهدف بدون رد سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 85.

 

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

وسط هيمنة الأندية الإنجليزية.. ريال مدريد العلامة التجارية الأغلى بكرة القدم في 2021

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على كونه العلامة التجارية الأغلى في كرة القدم على مستوى العالم في 2021 للعام الثالث على التوالي، متفوقا على برشلونة ومانشستر يونايتد، صاحبا المركزين الثاني والثالث.

17/5/2021

بالفيديو- كيف سأبلغ اللاعبين برحيلي ونحن ننافس على اللقب؟.. زيدان ينفي مغادرته ريال مدريد

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بشدة ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية -في وقت متأخر من يوم السبت- أنه أبلغ لاعبيه برحيله عن المنافس على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم نهاية الموسم، بل وحددت من سيخلفه.

16/5/2021

بالفيديو- وسط صراع شرس بين أتلتيكو وريال مدريد لحسم لقب الليغا.. الشرطة تنتشر لمنع احتفالات الجماهير

في وقت يكثف فيه الفريقان استعداداتهما للجولة الأخيرة الحاسمة في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غد السبت، نشرت شرطة العاصمة مدريد 130 ضابطا لمنع جماهير أتلتيكو أو ريال مدريد من الاحتفالات باللقب.

20/5/2021
المزيد من كرة قدم

ناد برتغالي يعرض على بوفون ‭"‬فطائر وتذاكر متحف" مقابل التعاقد معه

بوفون قائد يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا (رويترز)

شاهد- دموع البيستوليرو.. فاز سواريز بلقب الليغا فماذا كسب برشلونة من "احتقاره"؟

سواريز يبكي بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد (غيتي)

بالفيديو- الترجي يصطدم بالأهلي والوداد يواجه كايزر تشيفز.. هيمنة عربية على نصف نهائي أبطال أفريقيا

احتدم الصراع بين الثلاثي العربي على لقب دوري أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)

بالفيديو.. ليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر الصامد منذ 49 عاما

ليفاندوفسكي يحتفل بعد تسجيله الهدف التاريخي (غيتي)
الأكثر قراءة

500 كيلومتر تحت الأرض.. تعرّف على مدينة المقاومة بغزة وإستراتيجية "حزام النار" الإسرائيلية لاستهدافها

حماس أعلنت فشل نتنياهو، وقالت إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق (رويترز)
logo

استهداف حقول الغاز لم يكن صدفة.. كيف خططت المقاومة الفلسطينية لتدمير الحلم الإسرائيلي؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟

الفطر الأبيض يصيب مرضى كورونا.. فما الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم في عينيه قبيل وفاته؟