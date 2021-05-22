بالفيديو- الترجي يصطدم بالأهلي والوداد يواجه كايزر تشيفز.. هيمنة عربية على نصف نهائي أبطال أفريقيا

22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202111:41 PM (مكة المكرمة)
تأهلت 3 فرق عربية للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل الترجي التونسي ليصطدم بالأهلي المصري، حامل لقب البطولة، فيما ضرب الوداد البيضاوي المغربي موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.
وسبق الأهلي فريق الترجي لنصف النهائي بتعادله 1-1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في إياب ربع نهائي البطولة، ليفوز البطل التاريخي للبطولة برصيد 9 ألقاب بمجموع المباراتين 3-1، حيث فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بهدفين نظيفين.
وكان تأهل الترجي لنصف النهائي أصعب بفوزه 3-2 بركلات الترجيح على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز الترجي 2-صفر، اليوم السبت، وهي نتيجة مباراة الذهاب نفسها لصالح بلوزداد، ليتعادل الفريقان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وافتتح الجزائري عبد الروؤف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 69، قبل أن يحرز لاعب الوسط محمد علي بن رمضان الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
الكرتي يقود الوداد لفوز قاتل
سجل القائد وليد الكرتي هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود الوداد للفوز 1-صفر على ضيفه مولودية الجزائر في إياب ربع النهائي.
وصعد الوداد، بطل نسخة 2017، لنصف النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه 2-1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بعد التعادل 1-1 في الجزائر الأسبوع الماضي.
وضرب الوداد موعدا مع كايزر تشيفز في نصف النهائي، حيث يستضيف مباراة الذهاب في الدار البيضاء في 18 يونيو/حزيران المقبل، قبل خوض مباراة العودة في جنوب أفريقيا بعدها بأسبوع.
وكان الفريق الزائر البادئ بالهجوم، عندما سدد المهاجم سامي فريوي من مدى قريب في يد حارس الوداد أحمد رضا التكناوتي.
ورد الوداد بعدها بدقيقتين بتسديدة من الليبي مؤيد اللافي مرت إلى جوار القائم الأيمن قبل أن يسدد أيمن الحسوني في الدقيقة 13 من خارج منطقة الجزاء؛ لكن الحارس أحمد بوطاقة تصدى لها على مرتين.
وأطلق الكرتي تسديدة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة ارتطمت بالعارضة وعادت لأيوب الكعبي، الذي تابعها بضربة رأس سهلة استقرت في يد الحارس.
واستمر الكعبي في إهدار الفرص السهلة عندما انفرد بمرمى الضيوف في الدقيقة 50؛ لكنه سدد إلى جوار المرمى.
وكاد المولودية أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة؛ لكن تسديدة البديل مهدي بن علجية مرت بمحاذاة القائم الأيسر.
ورد الوداد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من محمد أوناجم للكرتي، الذي سجل هدف الفوز.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس بوطاقة، الذي تهجم عليه بعد صفارة النهاية، و لولا تدخل رجال الأمن لتفاقم الأمر، خاصة أن عددا من لاعبي الضيوف حاولوا الاعتداء على الحكم.