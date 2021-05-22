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شاهد.. الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

ياسر إبراهيم يحتفل بعد تسجيله هدف الأهلي وخلفه زملاؤه (رويترز)
ياسر إبراهيم يحتفل بعد تسجيله هدف الأهلي وخلفه زملاؤه (رويترز)
22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202109:29 PM (مكة المكرمة)

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب تعادله 1-1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت في إياب ربع نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ11، وتعادل موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة الـ30.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بهدفين نظيفين ليصعد فائزا بمجموع المباراتين 3-1.

وسيواجه الأهلي في نصف النهائي الفائز من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائر، علما بأن بلوزداد فاز ذهابا بهدفين نظيفين، وتقام مباراة العودة في وقت لاحق اليوم السبت.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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