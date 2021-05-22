شاهد.. الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب تعادله 1-1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت في إياب ربع نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ11، وتعادل موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة الـ30.

🎥 ملخص المباراة: تعادل مثير بين الأهلي وصنداونز على ملعب لوكاس موريبي….. أهم لقطات المواجهة 👇#TotalCAFCL | #MSFCASC l @AlAhly pic.twitter.com/vmYgaJm9XS — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بهدفين نظيفين ليصعد فائزا بمجموع المباراتين 3-1.

17 الأهلي.

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12 مازيمبي. الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17! الأكثر على الإطلاق. عملاق. 🔥 pic.twitter.com/5PO6SYzV6u — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

وسيواجه الأهلي في نصف النهائي الفائز من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائر، علما بأن بلوزداد فاز ذهابا بهدفين نظيفين، وتقام مباراة العودة في وقت لاحق اليوم السبت.