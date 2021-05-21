لابورتا يعلن أن التغييرات وشيكة ويتصل بالمدرب الجديد.. كومان يفتح النار على إدارة برشلونة

يبدو أن مدرب برشلونة رونالد كومان يشعر بقرب رحيله عن الفريق الذي يعاني هذا الموسم، حيث فتح نيران تصريحاته على إدارة النادي بأنه لا يتلقى أي دعم، ولا تحترمه وسائل الإعلام، ولا يدري شيئا عن مستقبله.

وأبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة وسائل إعلام هذا الأسبوع أن التغييرات وشيكة، وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتصال بلاعب الوسط السابق تشافي هرنانديز ليحل محل المدرب الهولندي.

وقبل مباراة إيبار خارج الديار في الدوري الإسباني غدا السبت، أكد كومان -الذي كان أحد أبرز نجوم الفريق في التسعينيات- أنه ولاعبيه يستحقون دعما أكبر.

📆 في مثل هذا اليوم (1992) 🏆 تربع #برشلونة على عرش أبطال أوروبا بهذه القذيفة الحاسمة من @RonaldKoeman 🚀 pic.twitter.com/f2GT4ZReVI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 20, 2021

وبنبرة غاضبة، قال المدرب الهولندي -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- "في الشهر الماضي كان يجب احترام مدربك ولاعبيك أكثر. ظهرت بعض الأمور في الصحافة وهم لا يستحقون هذا النوع من المعاملة، يجب أن تتم الأمور بشكل مختلف".

وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الضغط هنا وأنا أتقبل ذلك، لكن في بعض الأحيان أعتقد أن في هذا البلد توجد ثقافة تدخل وسائل الإعلام في مستقبل المدرب، وهو أمر لا ينم عن احترام".

كما أقر المدرب (58 عاما) بأنه لا يشعر بمساندة مجلس الإدارة، رغم أنه كان عليه تحمّل موسم مضطرب، وفي بعض الأحيان اضطر للإجابة عن أسئلة بالنيابة عنهم.

وقال كومان "في الجزء الأخير من الموسم لم أشعر بدعم النادي. لم نتحدث عن المستقبل. كانت هناك أوقات اضطررت فيها أن أكون متحدثا باسم النادي وينبغي ملاحظة ذلك".

وأضاف "أعلم أننا بحاجة لإجراء تغييرات من أجل الفوز بالألقاب، حتى لو كان ذلك يعني مدربا جديدا أو لاعبين جددا، لكن يجب أن نتواصل".

وتابع "لا أعرف إذا كنت سأستمر في منصبي لكي أكون أمينا؛ لم أتحدث إلى رئيس النادي".

وأفضل مركز يمكن لبرشلونة الوصول إليه هذا الموسم هو الثالث في الدوري الإسباني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وغريمه التقليدي ريال مدريد، حيث يهدده إشبيلية الذي يحتل المركز الرابع حاليا.