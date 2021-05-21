بالفيديو.. ماذا يقول زيدان وسيميوني عن الجولة الحاسمة للقب الدوري الإسباني؟

يصر مدربا ريال مدريد وأتلتيكو زين الدين زيدان ودييغو سيميوني على أنهما لن يتنازلا عن التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في معرض حديثهما عن الجولة الحاسمة لليغا المقررة غدا السبت.

واتسمت تصريحات زيدان بأنه لا يبدي اهتماما بمستقبله قبل المباراة الأخيرة في الدوري هذا الموسم أمام ضيفه فياريال غدا السبت.

🗣️ #زيدان: "سيكون يوما مميزا لإنه اليوم الأخير من الموسم. ستكون مباراة محفوفة بالكثير من التحديات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا."#ريال_مدريد_فياريال pic.twitter.com/Mrc3S8EExS — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 21, 2021

ويحتاج ريال مدريد للفوز وفشل منافسه وجاره أتلتيكو مدريد في الانتصار خارج أرضه على ريال بلد الوليد ليتوج فريق المدرب زيدان بلقب الدوري.

وتجاهل المدرب الفرنسي، الذي أثار مستقبله مع الفريق تساؤلات كثيرة في الأسابيع الأخيرة عقب موسم قد ينتهي من دون ألقاب، أسئلة بشأن استمراره مع الفريق، وأصر على أن تركيزه ينصب فقط على هزيمة فياريال.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "ليس من المهم إذا كنت هنا أو أي شخص آخر، الأهم هو الفريق وما نريد تحقيقه. بالنسبة لنا الشيء الوحيد في أذهاننا حاليا هو مباراة الغد".

وأضاف "سنلعب غدا والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك (مستقبله). كل طاقتي تنصب على مباراة الغد. لقد كان موسما صعبا، لكننا متحمسون لفرصة التتويج بلقب الدوري".

وتوجد أنباء جيدة، عندما أكد زيدان عودة القائد سيرجيو راموس لخوض المباراة أمام فريق المدرب أوناي إيمري. ومع ذلك استمر غياب إيدن هازارد إلى جوار عدد من اللاعبين، ومنهم داني كاربخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي.

وقال زيدان "لا يزال هازارد يعاني من الإصابة، لكنها بسيطة، ولا نريد المخاطرة بأي شيء؛ إنه لم يشارك في التدريب لأنه يعاني من مشكلة ولن يكون جاهزا غدا".

سيميوني: أتليتكو جاهز لحسم اللقب

وفي المقابل، أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد المتصدر جاهزيته لمواجهة ريال بلد الوليد المهدد بالهبوط غدا السبت.

ويدرك سيميوني أنه إذا حقق نتيجة أفضل من جاره ريال مدريد أمام ضيفه فياريال، فسيتوج باللقب الذي تطلع للفوز به لأول مرة منذ 2014

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16:00بتوقيت جرينتش) غدا السبت.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "إنها المباراة الأخيرة أمام ريال بلد الوليد، حيث يقاتل الفريقان من أجل هدفين مختلفين، لكن ذلك مهم أيضا، وكل فريق سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق ذلك".

وأضاف "ندرك أن أي شيء يمكن أن يحدث في المباراة. ما يحتاجه المنافس يختلف عما نريده، لكنه مهم".

وتابع "كان موسما طويلا، تعرضت خلاله كافة الأندية لمشاكل. يقاتل فريقان على اللقب، و3 على مقعدين للنجاة من الهبوط. نحن بحاجة لتقديم أقصى ما لدينا في كل مباراة في هذا الدوري، ونتمنى تحقيق ما نصبو له في النهاية".

وأشار سيميوني إلى أنه سينتظر لتقييم الحالة البدنية لبعض اللاعبين، بينما الوحيد الذي تم استبعاده من المباراة هو توماس ليمار بسبب مشكلة في الفخذ.

وقال المدرب الأرجنتيني "سنرى وضع اثنين أو 3 لاعبين يخضعون حاليا للتقييم، لنرى إذا كان بإمكانهم بدء المباراة أو لا. عندما نتأكد من ذلك سنتخذ القرار صباح الغد".

ويحتاج ريال بلد الوليد -الذي يملكه البرازيلي رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق- للفوز، ويأمل أن تأتي بقية النتائج في صالحه من أجل البقاء في الليغا.