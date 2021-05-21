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ردا على اتهامه بالوقوف خلف المشروع.. رئيس الفيفا يعترف باجتماعه مع أندية دوري السوبر قبل إطلاقه

إنفانتينو يتحدث خلال كونغرس الفيفا (غيتي)
إنفانتينو يتحدث خلال كونغرس الفيفا (غيتي)
21/5/2021

اعترف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه اجتمع مع أندية "دوري السوبر الأوروبي" قبل إطلاق المشروع المنهار الشهر الماضي، مؤكدا أنه لم يؤيد الفكرة وموضحا أن من ضمن مهامه "الاجتماع والمناقشة مع الشركاء".

وقد وجه خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري الإسباني) اتهامات إلى إنفانتينو بالوقوف خلف مشروع "دوري السوبر الأوروبي" في وقت أشارت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مصادر، أمس الخميس- إلى أن بعضا من أفراد طاقم إنفانتينو شاركوا في مناقشات بشأن دعم محتمل من الفيفا لخطط المسابقة الجديدة.

ولم يرد رئيس الفيفا بشكل مباشر على اتهامات تيباس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الإتحاد الدولي اليوم الجمعة، قائلا "يجب أن ننظر للحقائق وليس للشائعات أو للقيل والقال".

وأضاف إنفانتينو -الذي شغل سابقا منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي (يويفا) "عملت في مناصب مختلفة تتعلق بكرة القدم خلال عقود، وأعرف العديد من الأندية، وأتحدث مع الأندية منذ سنوات عديدة منذ فترتي في اليويفا".

وتابع "عند التحدث مع أندية أوروبية يكون دوري السوبر من المواضيع المطروحة للنقاش دائما، ويعرف الجميع ذلك. لذا دعنا من الألاعيب هنا".

وأوضح إنفانتينو "يعرف الجميع منذ سنوات أن بعض الأندية تدرس أو تجهز لمشاريع مشابهة، وخلال 16 عاما كنت في اليويفا، ويمكنني القول إنه كانت هناك مشاريع لم تحرز تقدما مثل (هذا) المشروع الأخير".

واعترف بأنه اجتمع مع ممثلي الأندية التي سعت لإقامة البطولة الانفصالية، وبرر ذلك بقوله "من مسؤولياتي أيضا في الفيفا الاجتماع والمناقشة مع الشركاء" لكنه أوضح أن المناقشات التي دارت بالاجتماع لم تتضمن دعما للمشروع.

وأضاف إنفانتينو "الاستماع إلى بعض الأندية أو التحدث معها لا يعني بأي شكل أن الفيفا يقف وراء مشروع دوري السوبر الأوروبي، وهذا لم يحدث".

12 ناديا

وحاول 12 ناديا من الصفوة في أوروبا، نصفهم من إنجلترا، تأسيس دوري السوبر قبل رضوخ كل الأندية، باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، أمام الضغط والانتقادات وقررت التراجع لينهار المشروع في غضون 48 ساعة.

وهدد الفيفا -في بيان مشترك في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب ظهور تقارير عن (هذه) الخطط- بفرض عقوبات على الأندية "المتمردة" وبحرمان لاعبين من المشاركة في كأس العالم.

وأوضح إنفانتينو "في يناير/كانون الثاني، وقعت على بيان واضح جدا، وكنت أول الموقعين. وهذا لم يمنع بعض الأندية بالطبع من الاستمرار في المشروع".

المصدر : رويترز

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