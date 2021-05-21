تعرف على أبرز الخطط التكتيكية في كرة القدم

تعد تشكيلة الفريق بمثابة النقطة المحورية للتكتيكات المختلفة التي يعتمدها المدرب أثناء مقابلات كرة القدم، وغالبا ما تشير إلى أسلوب لعب الفريق من حيث التفكير الهجومي أو الدفاعي.

في تقرير لموقع "سبورتس كيدا" (Sportskeeda) الهندي، قال الكاتب سنستاب داس إن تشكيلات كرة القدم شهدت تغيرات جذرية على مر العصور، ففي ثمانينيات القرن الـ19 كانت التشكيلة الأكثر شعبية التي من شأنها أن تقود أي فريق إلى الفوز هي تشكيلة 2-3-5، لكن بعد أكثر من قرن من الزمان لم تعد هذه التشكيلة معتمدة حتى في مقابلات الهواة.

وفيما يلي قائمة بأكثر التشكيلات شهرة في تاريخ كرة القدم.

تشكيلة 3-5-2

يعتبر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من أبرز المدافعين عن خطة 3-5-2 التي يمكن أيضا تعديلها إلى أسلوب 5-3-2 لتوفير غطاء دفاعي أكبر، وباعتماد هذه الخطة نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق فوز ساحق هذا الموسم تحت قيادة كونتي، وتبنى نادي تشلسي بقيادة توماس توخيل هذه الخطة أيضا، وقد يعزى نجاح فريقهم منذ رحيل فرانك لامبارد إلى الاستخدام الفعال لهذه الخطة.

وعلى المستوى التكتيكي توفر هذه الخطة غطاء دفاعيا هائلا، حيث تضم 3 مدافعين واثنين من لاعبي خط الوسط، مما يسمح للاعبين من حولهم بالانقضاض على فرص الهجمات المرتدة.

ويسمح وجود الظهير والأجنحة إلى جانب لاعب خط الوسط واثنين من المهاجمين للفرق التي تستخدم تشكيلة 3-5-2 بالتغلب على دفاع الخصم.

خطط كثيرة اشتهرت بعد النجاح في منافسات كروية كبيرة (رويترز)

تشكيلة 4-1-4-1

أشار الكاتب إلى أن هذه الخطة حققت نجاحا كبيرا لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2014، وفي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى أثار المدرب مارسيلو بيلسا إعجاب الجماهير والنقاد بفضل الاستخدام البارع لخطة 4-1-4-1 مع نادي ليدز.

واحدة من أفضل الطرق التي يتم فيها استخدام هذه الخطة في الهجوم هي حشد الأجنحة، وذلك بفضل لاعب خط وسط وظهير، مما يسمح للاعب خط الوسط الداعم بالدخول في الثلث الهجومي، ومن بين العناصر الأكثر أهمية في أسلوب 4-1-4-1 هو لاعب الوسط الدفاعي الذي يجب أن يكون ماهرا في دعم زملائه المهاجمين في الضغط العالي، ولطالما تألق خافي مارتينيز (لاعب خط الوسط الدفاعي) في لعب أسلوب 4-1-4-1 مع بايرن ميونخ.

تشكيلة 4-3-3

تعتبر خطة 4-3-3 من بين أكثر التشكيلات استخداما في كرة القدم الإيطالية على وجه الخصوص في أوائل عام 2010.

يجب أن يكون أحد لاعبي خط الوسط الثلاثة قادرا على دعم المدافعين المركزيين بجدارة، في حين يمكن أن يكون دور لاعبي خط الوسط الآخرين أكثر اتساعا من الناحية الهجومية، ويهتم لاعب خط الوسط الدفاعي بتوفير الفرصة للظهير لتمهيد المزيد من المساحة للهجوم، ويمكن أن يكون وجودهم مفيدا في التفوق على دفاعات الخصم.

أسلوب 4-3-3 هو المفضل لدى بيب غوارديولا وللفرق التي تحب استعراض مهاراتها ولعب كرة القدم الهجومية، ومع أن هذا الأسلوب يركز على الحفاظ على التنظيم الدفاعي إلا أنه يولي أقصى قدر من الاهتمام للتغلب على الخصم كما هو الحال في أسلوب 4-1-4-1، لكن مقارنة بتشكيلة 4-1-4-1 فإن تشكيلة 4-3-3 توفر المزيد من المرونة في الهجوم.

تشكيلة 4-4-2

إن أسلوب 2-4-4 إنجليزي بالأساس، وقد سجل عودة مفاجئة في السنوات الأخيرة، إذ حقق ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد نجاحا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل استخدام تشكيلة 4-4-2 الكلاسيكية، ويعتبر اعتماد 4 لاعبين لخط الوسط هو الفارق الرئيسي بين أسلوب 4-4-2 ذي العقلية الهجومية والأسلوب ذي العقلية الدفاعية.

سجل ليستر سيتي -الذي يعتمد هذه الخطة- 90 هدفا في جميع المقابلات هذا الموسم، في حين تلقى 39 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز أتلتيكو مدريد 71 هدفا هذا الموسم، ولم يتلق سوى 44 هدفا في المقابل، بما في ذلك 22 هدفا في 34 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.

كما شهد موسم 2019-2020 في الدوري الإسباني نهضة في تشكيلة 4-4-2، حيث اعتمدها 18 فريقا كواحدة من أكثر الخطط الثلاث المفضلة لديها.

تشكيلة 4-2-3-1

أوضح الكاتب أن أسلوب 4-2-3-1 يعتبر الأفضل والأكثر اعتمادا في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي وفقا لتقرير نشر في عام 2013، وتم اعتماد هذه الخطة 1253 مرة في جميع بطولات الدوري في أوروبا.

وتبقى خطة 4-2-3-1 أكثر الأساليب ذكاء من الناحية التكتيكية في تاريخ كرة القدم، فهي تركز بشكل متساوٍ على التكامل الدفاعي والنزعة الهجومية.

وفي الحقيقة، تعتبر هذه الخطة ذات كفاءة عالية للفرق التي تؤمن بأيديولوجية كرة القدم الشاملة، حيث تكون حيازة الكرة أمرا بالغ الأهمية.