بايرن ميونخ يودع مدربه و3 لاعبين.. وليفاندوفسكي يسعى لكسر رقم الأسطورة مولر

يتأهب بايرن ميونخ لوداع مدربه هانزي فليك و3 لاعبين توجوا مع الفريق مرتين بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عندما يلتقي الفريق البافاري مع أوغسبورغ غدا السبت في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتعد مواجهة الغد بمثابة مباراة شرفية، حيث حسم بايرن تتويجه باللقب قبل أسبوعين، كما حسم أوغسبورغ بالفعل استمراره في دوري الدرجة الأولى، مطلع هذا الأسبوع.

لكن المباراة ستشهد سعي النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجل خلال موسم واحد بالدوري الألماني.

Lewandowski celebrated matching Gerd Muller's record with a t-shirt tribute to the Bundesliga legend.

فقد سجل ليفاندوفسكي مطلع هذا الأسبوع الهدف رقم 40 له في الدوري هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نجم بايرن ميونخ السابق غيرد مولر قبل 49 عاما، ويمكن لليفاندوفسكي الانفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل بشباك أوغسبورغ غدا.

وأكد ليفاندوفسكي أنه يتطلع للانفراد بالرقم القياسي حتى من خلال ضربة جزاء مثل التي سجل منها يوم السبت الماضي، مضيفا أنه سيكون إنجازا كبيرا سيدركه حتى مولر، الذي يعاني من الخرف ويتلقى العلاج في دار رعاية خاصة.

We're sure, too.@Lewy_Official on making his late father proud. pic.twitter.com/cBCzJ3T76e

