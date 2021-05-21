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بايرن ميونخ يودع مدربه و3 لاعبين.. وليفاندوفسكي يسعى لكسر رقم الأسطورة مولر

لاعبو بايرن يحتفلون مع ليفاندوفسكي بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى غلادباغ (رويترز)
لاعبو بايرن يحتفلون مع ليفاندوفسكي بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى غلادباغ (رويترز)
21/5/2021

يتأهب بايرن ميونخ لوداع مدربه هانزي فليك و3 لاعبين توجوا مع الفريق مرتين بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عندما يلتقي الفريق البافاري مع أوغسبورغ غدا السبت في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتعد مواجهة الغد بمثابة مباراة شرفية، حيث حسم بايرن تتويجه باللقب قبل أسبوعين، كما حسم أوغسبورغ بالفعل استمراره في دوري الدرجة الأولى، مطلع هذا الأسبوع.

لكن المباراة ستشهد سعي النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجل خلال موسم واحد بالدوري الألماني.

فقد سجل ليفاندوفسكي مطلع هذا الأسبوع الهدف رقم 40 له في الدوري هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نجم بايرن ميونخ السابق غيرد مولر قبل 49 عاما، ويمكن لليفاندوفسكي الانفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل بشباك أوغسبورغ غدا.

وأكد ليفاندوفسكي أنه يتطلع للانفراد بالرقم القياسي حتى من خلال ضربة جزاء مثل التي سجل منها يوم السبت الماضي، مضيفا أنه سيكون إنجازا كبيرا سيدركه حتى مولر، الذي يعاني من الخرف ويتلقى العلاج في دار رعاية خاصة.

وقال ليفاندوفسكي "أعتقد أنه سيدرك الأمر إذا حصلت على الكرة واستحوذت على الرقم القياسي. لقد كان هو نفسه مهاجما طموحا".

لكن لا شك في أن ليفاندوفسكي سيواجه مهمة صعبة، حيث قال ماركوس فاينزيرل مدرب فريق أوغسبورغ إن الفريق سيفرض رقابة لصيقة على ليفاندوفسكي لمنعه من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم مولر.

وقال فاينزيرل اليوم الجمعة "غيرد مولر كان نموذجا بالنسبة لي في شبابي، وقد كان المدرب المساعد للفريق الثاني ببايرن ميونخ حينما كنت ألعب به. أعرفه جيدا وأقدره كثيرا. لذلك أود أن يظل مشاركا في حمل الرقم القياسي".

أرقام قياسية أخرى

وسيدخل توماس مولر وديفيد ألابا بالتأكيد في سجلات التاريخ حيث إنهما أول لاعبين يعتليان منصات التتويج بالدوري 10 مرات في تاريخ الكرة الألمانية.

ويعد النمساوي ألابا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، واحدا من ثلاثي الدفاع الذي سيرحل عن الفريق البافاري، وذلك إلى جانب الإسباني خافي مارتينيز وجيروم بواتينغ، وقد توج الأخيران بلقب البوندسليغا 9 مرات.

وتوج الثلاثي مع بايرن ميونخ بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020.

وقال ألابا "لا أعرف حتى الآن ما إذا كانت بعض الدموع ستنهمر مني، لكنني سأبكي بداخلي بالتأكيد".

وقال المدير الفني هانزي فليك اليوم الجمعة، "أي من هؤلاء الثلاثة إذا كان لائقا سيشارك، وسيكون لديهم جميعا ذكريات هائلة للفترة التي قضوها في بايرن".

وتلقى كل لاعب 5 تذاكر لأفراد عائلته وأصدقائه، حيث سيجري السماح بحضور 250 مشجعا في المباراة.

وينطبق الأمر نفسه على ميروسلاف كلوزه الذي سيرحل عن الجهاز الفني وكذلك المدرب المساعد المخضرم هيرمان جيرلاند الذي سيرحل عن النادي عقب مباراة الغد، وهانزي فليك الذي سيرحل أيضا عن منصبه.

وقاد فليك فريق بايرن ميونخ لإحراز 7 ألقاب خلال 18 شهرا تولى فيها مسؤولية الفريق، لكن نهاية مشواره مع الفريق البافاري شهدت خلافا كبيرا مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي.

وقال فليك في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة "لقد استمتعت بالرحلة التي بدأتها قبل عامين".

وأضاف "لقد كنا جزءا من فريق مذهل وواجهنا تحديات صعبة وحققنا أشياء رائعة. لقد كان هذا الفصل، الذي سينتهي الآن، رائعا للغاية".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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