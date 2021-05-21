الفيفا يدرس اقتراحا سعوديا بإقامة كأس العالم كل عامين

كلفت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولي الاتحاد بإجراء دراسة جدوى لاستضافة بطولات كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من النظام الحالي والذي تقام فيه البطولة كل 4 سنوات.

وصوّتت الاتحادات المحلية لصالح هذا المقترح بموافقة 166 اتحادا مقابل رفض 22 اتحادا، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي (عن بعد) للجمعية العمومية (الكونغرس) للفيفا اليوم الجمعة.

وجاء هذا التصويت بناء على تحرك من الاتحاد السعودي للعبة ارتكز على مدى تأثير إقامة البطولة كل عامين.

وكان الفيفا قرر سابقا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026، كما قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 إلى 32 بداية من النسخة المقبلة المقررة في 2023.

ولكن الفيفا لم يتطرق من قبل لتغيير بند إقامة البطولة كل 4 سنوات في ظل انشغال الروزنامة الدولية أيضا ببطولات قارية ودورات أولمبية إضافة للتصفيات، وكذلك بالمباريات المحلية والمسابقات الدولية المختلفة على مستوى الأندية والمنتخبات.

ورغم هذا، قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اليوم الجمعة، إن الروزنامة تحتاج لمراجعة كاملة بداية من عام 2024 للمساهمة في جعل كرة القدم أكثر عالمية بالفعل.

وأضاف إنفانتينو أن المحادثات يجب أن تبدأ من "ورقة بيضاء".

وأشار ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي للعبة إلى وجود "فترة حرجة" لكرة القدم وأن "الوقت قد حان لمراجعة كيفية تنظيم اللعبة العالمية"، كما أشار بإيجاز إلى هذا المقترح في رسالة فيديو.

وقال المسحل "من المهم مراجعة كيفية تنظيم اللعبة العالمية، وهو ما يجب أن تتضمن ما إذا كانت نظام دورة الأربع سنوات المعمول بها حاليا ما زالت الأساس الأمثل لكيفية إدارة كرة القدم من منظور المنافسة ومن المنظور التجاري وكذلك تطوير كرة القدم بشكل عام".

وأوضح المسحل أيضا أن المراجعة يجب أن تتطرق للتصفيات، لأن "وجود عدد أقل من المباريات الرسمية المؤثرة للمنتخبات يمكن أن يعالج المخاوف المتعلقة برفاهية اللاعب" ويعزز قيمة الأحداث.

وهناك أيضا خطط للنظر في إمكانية انطلاق نهائيات كأس العالم للناشئين سنويا لمنح المزيد من اللاعبين فرصة للمشاركة بها.

كما وافق الكونغرس على اقتراح من مجلس الفيفا يقضي بأن يتم اختيار الدول المضيفة لبطولات كأس العالم للسيدات في المستقبل من خلال تصويت الكونغرس، كما هي الحال تماما في مونديال الرجال.