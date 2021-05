شاهد.. يوفنتوس ينقذ موسمه بالتتويج بكأس إيطاليا

توّج نادي يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على أتالانتا في المباراة النهائية التي جرت الأربعاء، لينقذ نادي السيدة العجوز موسمه بعد تضييع لقب الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وأمام عدد محدود من الجماهير في ملعب مابي معقل نادي ساسولو، حسم نادي يوفنتوس المواجهة أمام أتالانتا واستعاد اللقب الغائب عنه منذ موسم 2017-2018.

Kulusevski curls it to the corner with ease 😍 McKennie picks up the assist! pic.twitter.com/833P5I5amF — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

وبادر السويدي ديان كولوسيفسكي بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 31، لكن الأوكراني روسلان مالينوفسكي أحرز هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

Atalanta are level in the Coppa Italia final! 💥💥 pic.twitter.com/t3GjMcF2Jg — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

وفي الشوط الثاني، سجل فيديريكو كييزا هدف الفوز والتتويج باللقب ليوفنتوس في الدقيقة 73.

Brilliant play by Chiesa to give Juventus the lead in the Coppa Italia final! 👏 pic.twitter.com/woykkKPXcV — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

وعزز الفريق الملقب بالسيدة العجوز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، ليزيد الفارق أمام أقرب ملاحقيه روما الذي يمتلك 9 ألقاب في المسابقة.

في المقابل، بقي رصيد أتالانتا -الذي شارك في النهائي الخامس في تاريخه- متوقفا عند لقب وحيد أحرزه عام 1963.