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شاهد.. يوفنتوس ينقذ موسمه بالتتويج بكأس إيطاليا

يوفنتوس حقق اللقب للمرة 14 في تاريخه (رويترز)
يوفنتوس حقق اللقب للمرة 14 في تاريخه (رويترز)
19/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202101:24 AM (مكة المكرمة)

توّج نادي يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على أتالانتا في المباراة النهائية التي جرت الأربعاء، لينقذ نادي السيدة العجوز موسمه بعد تضييع لقب الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وأمام عدد محدود من الجماهير في ملعب مابي معقل نادي ساسولو، حسم نادي يوفنتوس المواجهة أمام أتالانتا واستعاد اللقب الغائب عنه منذ موسم 2017-2018.

وبادر السويدي ديان كولوسيفسكي بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 31، لكن الأوكراني روسلان مالينوفسكي أحرز هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل فيديريكو كييزا هدف الفوز والتتويج باللقب ليوفنتوس في الدقيقة 73.

وعزز الفريق الملقب بالسيدة العجوز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، ليزيد الفارق أمام أقرب ملاحقيه روما الذي يمتلك 9 ألقاب في المسابقة.

في المقابل، بقي رصيد أتالانتا -الذي شارك في النهائي الخامس في تاريخه- متوقفا عند لقب وحيد أحرزه عام 1963.

المصدر : وكالات

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