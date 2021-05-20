دياز يستعيد هيبة المدافعين ومانشستر سيتي يهيمن على استفتاء أفضل لاعب بإنجلترا

اختارت رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا اللاعب البرتغالي روبن دياز مدافع فريق مانشستر سيتي أفضل لاعب في إنجلترا العام الجاري، اليوم الخميس، ليصبح بذلك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ ستيف نيكول عام 1989.

وفي السباق على الجائزة، تفوق دياز (24 عاما) على كل من زميله في الفريق كيفن دي بروين، هاري كين هداف توتنهام.

أصبح دياز أول مدافع يفوز بالجائزة منذ ستيف نيكول في عام 1989، كما أنه أصبح أيضا ثالث لاعب يفوز بجائزة رابطة نقاد كرة القدم في موسمه الأول في إنجلترا، بعد يورجن كلينسمان (1995) وجيانفرانكو زولا (1997). ⭐️ 🔷 #السيتي pic.twitter.com/pjGQOMUILe — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 20, 2021

وهيمن لاعبو مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، على الاستفتاء حيث حصل 9 لاعبين منه على أكثر من نصف إجمالي الأصوات.

روبن دياز @rubendias 🗣 إنه امتياز كبير بالنسبة لي، أنا سعيد جدا، لكني لم أكن لأفعل ذلك بدون نجاح الفريق، كل فرد في الفريق يستحق هذه الجائزة، بمساعدتهم فقط تمكنت كمدافع من الفوز بها".🙌 🔷 #السيتي pic.twitter.com/A7XUbkg8z0 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 20, 2021

وعانى هذا الفريق من الضعف الدفاعي بعد رحيل قائده المدافع البلجيكي فينسنت كومباني عام 2019، لكن المدير الفني بيب غوارديولا وجد ضالته في دياز بعد أنفق "السيتي" مئات الملايين من الدولارات لتدعيم خط الدفاع.