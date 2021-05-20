البث الحي
كرة قدم

دياز يستعيد هيبة المدافعين ومانشستر سيتي يهيمن على استفتاء أفضل لاعب بإنجلترا

دياز أوقف خطورة هالاند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (غيتي)
دياز أوقف خطورة هالاند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (غيتي)
20/5/2021

اختارت رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا اللاعب البرتغالي روبن دياز مدافع فريق مانشستر سيتي أفضل لاعب في إنجلترا العام الجاري، اليوم الخميس، ليصبح بذلك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ ستيف نيكول عام 1989.

وفي السباق على الجائزة، تفوق دياز (24 عاما) على كل من زميله في الفريق كيفن دي بروين، هاري كين هداف توتنهام.

وهيمن لاعبو مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، على الاستفتاء حيث حصل 9 لاعبين منه على أكثر من نصف إجمالي الأصوات.

وعانى هذا الفريق من الضعف الدفاعي بعد رحيل قائده المدافع البلجيكي فينسنت كومباني عام 2019، لكن المدير الفني بيب غوارديولا وجد ضالته في دياز بعد أنفق "السيتي" مئات الملايين من الدولارات لتدعيم خط الدفاع.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

بالفيديو.. محرز يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ونهائي دوري الأبطال وحلم الكرة الذهبية

كشف النجم الجزائري رياض محرز، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن مستقبله مع فريقه المتوج بلقب البريميرليغ، وعن فرصه في الفوز على تشلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.

16/5/2021
المزيد من كرة قدم

"قتلوا مارادونا".. الطاقم الطبي لأسطورة الأرجنتين يواجه السجن من 8 إلى 25 عاما

عانى مارادونا من مشاكل صحية عديدة قبل وفاته بسنوات (رويترز)

بالفيديو- وسط صراع شرس بين أتلتيكو وريال مدريد لحسم لقب الليغا.. الشرطة تنتشر لمنع احتفالات الجماهير

أتلتيكو يكفيه الفوز للتتويج باللقب بينما تتويج ريال مدريد يرتبط بفوزه مع سقوط أتلتيكو (غيتي)

أردوغان ينتقد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول

أردوغان يوقع على كرة خلال افتتاح ملعب بمدينة إزمير (الأناضول)

شاهد.. يوفنتوس ينقذ موسمه بالتتويج بكأس إيطاليا

يوفنتوس حقق اللقب للمرة 14 في تاريخه (رويترز)
الأكثر قراءة

المشهد في إسرائيل بعد وقف إطلاق النار.. انتكاسة بطعم الهزيمة وهجوم لا يتوقف على نتنياهو

سياسيون إسرائيليون بدؤوا بالهجوم على نتنياهو واتفاق وقف إطلاق النار قبل أن يدخل حيز التنفيذ (رويترز)

عقب سريان الهدنة.. احتفالات فلسطينية واسعة في غزة والضفة والخط الأخضر بـ"الانتصار على إسرائيل"

احتفالات كبيرة شهدتها مناطق الضفة وغزة والخط الأخضر بانتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع وأداء فصائل المقاومة (الأناضول)

صواريخ مضادة للدروع مؤثرة في معركة غزة.. هل تفوق “الكورنيت” على “الكابينت”؟

بالأرقام.. حصيلة أولية بضحايا وخسائر العدوان الإسرائيلي على غزة

الفنان الفلسطيني بلال حالة يرسم على صاروخ غير منفجر أطلقته الطائرات الإسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة خلال العدوان (الأناضول)