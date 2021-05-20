أردوغان ينتقد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشلسي من إسطنبول إلى بورتو البرتغالية، كان قرارا سياسيا.

وقال أردوغان للتلفزيون التركي -أمس الأربعاء- "قبل عامين، تم إبلاغنا بأن النهائي سيقام في تركيا، لكن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ عندما تأهل فريقان إنجليزيان للنهائي".

وأضاف "لم نتمكن من مجاراة ما فعله رئيس الوزراء البريطاني منذ ذلك الحين، لقد مارس الكثير من الضغوط في هذه القضية".

واشتكى أردوغان من أن محادثات تركيا مع اليويفا ووزراء بريطانيين لم تحقق أي نتائج، وأضاف أن إسطنبول تلقت وعدا باستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وأعلن اليويفا الأسبوع الماضي أن نهائي دوري الأبطال المقرر في 29 مايو/أيار الحالي، انتقل من إسطنبول إلى بورتو، للسماح للجماهير الإنجليزية بالسفر وفقا لقيود جائحة كوفيد-19.

وكان النهائي مقررا في ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول، لكن بريطانيا وضعت تركيا في "القائمة الحمراء" من حيث الإصابات بالجائحة، مما يعني أن جماهير إنجلترا لا يمكنها حضور المباراة، لكنها ستسافر الآن إلى بورتو لمشاهدة النهائي في ملعب دراغاو.

وكانت هناك مناقشات بشأن نقل المباراة إلى ملعب ويمبلي في لندن، لكن اليويفا قال إنه رغم "الجهود المضنية من الاتحاد الإنجليزي للعبة وسلطات بريطانيا، لا يمكن تحقيق الإعفاءات الضرورية للحجر الصحي في المملكة المتحدة".