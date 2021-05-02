5 أندية يمكن أن تضم مبابي إذا فشل سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا

في ظل سعي العديد من الأندية لضمه، لا يزال مستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان موضع شك، حيث من المقرر أن ينتهي عقده العام القادم، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع بطل فرنسا على تجديد العقد.

واعترف ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان بأنه غير متأكد مما إذا كان مبابي (22 عاما) سيبقى في النادي إذا فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وأصبح سان جيرمان معرضا لخطر الإقصاء من البطولة، بعد أن خسر 2-1 أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من نصف نهائي البطولة التي لم يفز بها مطلقا، ويحلم بالتتويج بلقبها منذ عدة سنوات.

وعندما سئل عن مستقبل المهاجم، أوضح بوكيتينو أن باريس سان جيرمان "يبذل قصارى جهده لضمان بقائه"، وقال "هذا سؤال لكيليان وليس لي. لقد خسرنا مباراة ولكن لا تزال هناك مباراة الإياب ويمكن أن تحدث أشياء غريبة في دوري الأبطال. لديه عقد لمدة عام آخر".

وأضاف المدرب "أنا والنادي نبذل قصارى جهدنا لضمان بقائه لسنوات عديدة. النادي يعمل على ذلك ومبابي سعيد معنا. بقي لدينا شهر من المنافسة لتحقيق الأهداف المحددة وما زلنا في السباق".

واستعرضت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، 5 أندية يمكن أن ينضم إليها مبابي إذا غادر باريس سان جيرمان هذا الصيف، وهي كالتالي:

1-ريال مدريد

يعد بطل الدوري الإسباني الأكثر ارتباطًا بضم مبابي، ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن مشاكل النادي المالية قد يكون العائق الوحيد لضمه للملكي.

وذكرت بعض التقارير أن ريال مدريد مستعد لتقديم رافائيل فاران وفينيسيوس جونيور إلى باريس سان جيرمان كـ"أوراق مساومة"، في محاولة لخفض السعر الذي يطلبه مقابل مبابي.

وكشف مبابي في وقت سابق أن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان كان مثله الأعلى، مشيرا إلى انفتاحه على الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

2-ليفربول

ارتبط الريدز بالسعي لضم مبابي في ظل إعلان مدرب بطل إنجلترا يورغن كلوب إعجابه الكبير بالنجم الفرنسي الشاب، عندما قال عنه سابقًا "أنا أحبه. يا له من لاعب ولطيف أيضًا، يا له من لاعب، يا له من لاعب".

كما أشاد مبابي بالطريقة التي يلعب بها ليفربول تحت قيادة كلوب، قائلاً "ما يفعله ليفربول مذهل. إنهم مثل الآلة".

3-مانشستر سيتي

مع إعلان رحيل سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي عندما ينتهي عقده هذا الصيف، فإن سيتي سيسعى بقوة لضم مهاجم جديد، وسيكون مبابي بالتأكيد الخيار الأنسب للفريق الأكثر حصدا للألقاب في إنجلترا بالسنوات الأخيرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فرنسية، فإن سيتي من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع مبابي بأي ثمن.

4- يوفنتوس

ذكرت تقارير عديدة أن بطل إيطاليا سيحاول التخلص من هدافه كريستيانو رونالدو هذا الصيف، وذلك سيمكنه من توفير الأموال لعقد صفقة ضخمة، والتطلع لضم مبابي كبديل له.

5- مانشستر يونايتد

يسعى يونايتد هذا الصيف لضم مهاجم، ورغم التقارير كثيرة التي تؤكد أن هداف بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند هو الخيار الأول للنادي فإن بعض التقارير أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن يونايتد يراقب مبابي أيضا، وأن لديه الموارد المالية اللازمة للتوقيع معه هذا الصيف كمهاجم مثالي للفريق الساعي لتدعيم صفوفه للعودة إلى منصات التتويج.