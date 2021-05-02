البث الحي
كرة قدم

5 أندية يمكن أن تضم مبابي إذا فشل سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا

مبابي أغلى لاعب في العالم (رويترز)
مبابي أغلى لاعب في العالم (رويترز)
2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202111:35 AM (مكة المكرمة)

في ظل سعي العديد من الأندية لضمه، لا يزال مستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان موضع شك، حيث من المقرر أن ينتهي عقده العام القادم، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع بطل فرنسا على تجديد العقد.

واعترف ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان بأنه غير متأكد مما إذا كان مبابي (22 عاما) سيبقى في النادي إذا فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأصبح سان جيرمان معرضا لخطر الإقصاء من البطولة، بعد أن خسر 2-1 أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من نصف نهائي البطولة التي لم يفز بها مطلقا، ويحلم بالتتويج بلقبها منذ عدة سنوات.

وعندما سئل عن مستقبل المهاجم، أوضح بوكيتينو أن باريس سان جيرمان "يبذل قصارى جهده لضمان بقائه"، وقال "هذا سؤال لكيليان وليس لي. لقد خسرنا مباراة ولكن لا تزال هناك مباراة الإياب ويمكن أن تحدث أشياء غريبة في دوري الأبطال. لديه عقد لمدة عام آخر".

وأضاف المدرب "أنا والنادي نبذل قصارى جهدنا لضمان بقائه لسنوات عديدة. النادي يعمل على ذلك ومبابي سعيد معنا. بقي لدينا شهر من المنافسة لتحقيق الأهداف المحددة وما زلنا في السباق".

واستعرضت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، 5 أندية يمكن أن ينضم إليها مبابي إذا غادر باريس سان جيرمان هذا الصيف، وهي كالتالي:

1-ريال مدريد

يعد بطل الدوري الإسباني الأكثر ارتباطًا بضم مبابي، ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن مشاكل النادي المالية قد يكون العائق الوحيد لضمه للملكي.

وذكرت بعض التقارير أن ريال مدريد مستعد لتقديم رافائيل فاران وفينيسيوس جونيور إلى باريس سان جيرمان كـ"أوراق مساومة"، في محاولة لخفض السعر الذي يطلبه مقابل مبابي.

وكشف مبابي في وقت سابق أن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان كان مثله الأعلى، مشيرا إلى انفتاحه على الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

2-ليفربول

ارتبط الريدز بالسعي لضم مبابي في ظل إعلان مدرب بطل إنجلترا يورغن كلوب إعجابه الكبير بالنجم الفرنسي الشاب، عندما قال عنه سابقًا "أنا أحبه. يا له من لاعب ولطيف أيضًا، يا له من لاعب، يا له من لاعب".

كما أشاد مبابي بالطريقة التي يلعب بها ليفربول تحت قيادة كلوب، قائلاً "ما يفعله ليفربول مذهل. إنهم مثل الآلة".

3-مانشستر سيتي

مع إعلان رحيل سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي عندما ينتهي عقده هذا الصيف، فإن سيتي سيسعى بقوة لضم مهاجم جديد، وسيكون مبابي بالتأكيد الخيار الأنسب للفريق الأكثر حصدا للألقاب في إنجلترا بالسنوات الأخيرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فرنسية، فإن سيتي من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع مبابي بأي ثمن.

4- يوفنتوس

ذكرت تقارير عديدة أن بطل إيطاليا سيحاول التخلص من هدافه كريستيانو رونالدو هذا الصيف، وذلك سيمكنه من توفير الأموال لعقد صفقة ضخمة، والتطلع لضم مبابي كبديل له.

5- مانشستر يونايتد

يسعى يونايتد هذا الصيف لضم مهاجم، ورغم التقارير كثيرة التي تؤكد أن هداف بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند هو الخيار الأول للنادي فإن بعض التقارير أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن يونايتد يراقب مبابي أيضا، وأن لديه الموارد المالية اللازمة للتوقيع معه هذا الصيف كمهاجم مثالي للفريق الساعي لتدعيم صفوفه للعودة إلى منصات التتويج.

المصدر : ميرور

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. سحر ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا

ميسي أهدى فوزا ثمينا لبرشلونة قبل المواجهة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد (رويترز)

شاهد.. ثنائية رونالدو تبقي يوفنتوس في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا

بالفيديو.. تعرف على أفضل المراوغات في كرة القدم واللاعبين الذين ابتكروها

ثورة الجماهير.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بعد اقتحام مشجعين ملعب أولد ترافورد

دوري السوبر الأوروبي ضاعف غضب جماهير مانشستر يونايتد من ملاك النادي (رويترز)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)